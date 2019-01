A história de Sebastian Tsé, um médico que se mata para ajustar contas com os vivos

“Boi Cabeça, Cavalo Cara”, o novo romance do médico Shee Va, é apresentado na próxima sexta-feira, dia 25 de Janeiro, pelas 18h30, na Galeria da Livraria Portuguesa, com a presença do autor. Ana Paula Dias introduz a obra.

No romance “Boi Cabeça, Cavalo Cara” o autor Shee Va adensa-se num tema recorrente na sua obra, que é a vida além da morte. A obra vai ser apresentada na próxima sexta-feira, dia 25 de Janeiro, pelas 18h30, na galeria da Livraria Portuguesa, evento que contará com a presença do autor. “Há uma tradição de médicos escritores em Portugal, como Júlio Dinis, Jaime Cortesão, Miguel Torga, Lobo Antunes, Fernando Namora, entre outros. O doutor Shee Va, médico gastroenterologista, enveredou igualmente por esta via, segundo as suas palavras, ‘para que as pessoas percebam os vários aspectos do que é ser chinês’”, refere Ana Paula Dias, que apresenta o livro na sexta-feira. Doutorada em Educação e Interculturalidade pela Universidade Aberta, e investigadora do Centro para as Migrações e Relações Interculturais, Ana Paula Dias foi também responsável pela revisão da obra.

Neste que é o seu quarto livro, Shee Va, conta a história de Sebastian Tsé, um médico obstetra nascido em Macau e educado no Canadá, que se suicida porque tem contas a ajustar com os vivos e com Deus. A alma de Sebastian Tsé, que pretendia ser vingativa e errante no mundo dos vivos, é transportada para o mundo dos mortos onde reinam os deuses chineses.

A crença asiática na acção dos espíritos e as interrogações sobre a vida além da morte têm sido temas recorrentes na obra do autor, natural de Moçambique, médico formado pela Faculdade de Medicina de Lisboa. As tradições chinesas foram tema da primeira obra “Uma ponte para a China”, lançado em 2015. Refere Ana Paula Dias que o autor começou a escrever este livro quando ainda estava em Portugal e iniciou o estudo de mandarim. “O livro debruça-se sobre a cultura chinesa, e o autor considerou-o uma homenagem às suas origens e aos seus professores. É protagonizado por um casal, ele chinês e ela portuguesa, a cuja história o autor recorre para estabelecer uma ponte com Macau e, através de provérbios e histórias chinesas, também com a China, pois considera que, apesar de Macau ser um território pequeno, onde várias comunidades parecem conviver, tal não acontece realmente”, explica a investigadora num texto de interpretação da obra cedido ao PONTO FINAL.

Em “Espíritos”, lançado em 2016, “Shee Va aborda crenças e superstições do povo chinês, influenciado pelo imaginário de infância e pelas histórias de um médium que conheceu em Macau. Os espíritos são parte intrínseca da cultura chinesa, o que está patente nas festividades relacionadas com os antepassados. O culto dos mortos é muito importante para os chineses, que acreditam que os entes falecidos moram no firmamento e são espíritos bons que encaminham a vida na terra, daí ser prestado culto a esses antepassados, para que haja protecção”, explica Ana Paula Dias.

Este é o ponto de partida do novo livro de Shee Va, “Boi Cabeça, Cavalo Cara”. No prefácio, escreve o também médico Pedro Resende, especialista em medicina legal, que o que “inicialmente parece ser um policial envereda pelos caminhos, pouco transparentes e extremamente ríspidos, do inferno chinês, constituído por dez tribunais e dezoito andares de suplício da alma humana”.

Ana Paula Dias concorda com a leitura do autor do prefácio, sublinhando que o que inicialmente parece ser um policial, “envereda pelos caminhos da mitologia chinesa e de novo o autor nos desvela uma complexa teia de crenças relativas a relações de causa e consequência entre a vida e a morte, mais uma vez de acordo com a cultura chinesa”. A investigadora, que desvenda o significado implícito no título, conclui que, “efectivamente, ‘Boi Cabeça e Cavalo Cara’ são os generais guardiães em exclusividade do Reino dos Mortos, sem poderes para se deslocarem a lado nenhum. Tendo estes generais desrespeitado uma vez as restrições que lhes eram impostas, para que a vergonha da desobediência fosse permanente, o Imperador transformou-os em animais: a um deu cabeça de boi, a outro cara de cavalo”.

A história tem como pano de fundo alguns episódios da história de Macau e da China, “através de vários flashbacks e episódios encaixados na narrativa principal o leitor vai reconstituindo a vida da personagem e contactando com conceitos chave da civilização chinesa, como o karma, a harmonia nas relações humanas, a piedade filial no relacionamento com os progenitores e ancestrais e o conflito entre os valores tradicionais e a sociedade chinesa contemporânea”, completa Ana Paula Dias. Shee Va é também autor de “Ópera no Festival Internacional de Música de Macau”, em três tomos.