Queixas sobre burla imobiliária já são 48, PJ continua à procura de Isabel Chiang

A Polícia Judiciária confirmou ontem que o número de queixas relativas ao caso de burla nos empréstimos alegadamente feitos em nome da imobiliária de que Isabel Chiang é proprietária subiu para 48. As autoridades adiantaram ainda que Isabel Chiang está a ser procurada pela polícia e que, até ao momento, é a única a ser investigada.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Na conferência de imprensa diária conjunta entre a Polícia de Segurança Pública (PSP) e a Polícia Judiciária (PJ), que ontem decorreu, as autoridades confirmaram que Isabel Chiang está a ser procurada e que a dona da imobiliária, suspeita de ter recebido empréstimos que não chegou a pagar, é a única a ser investigada até ao momento. O número de queixas continua a aumentar: até domingo, havia 48 queixosos, um dos quais será o ex-deputado Chan Meng Kam, que terão sido lesados em 219 milhões de dólares de Hong Kong.

O caso tem estado nas notícias nos últimos dias: segundo avançou o canal em língua chinesa da Rádio Macau, o antigo deputado e actual cônsul honorário da Guiné-Bissau em Macau terá concedido um empréstimo a Isabel Chiang em nome da imobiliária Fomento Predial Kou Fu, deixando depois de conseguir contactar com a proprietária. O ex-deputado alegava que, no acordo, a imobiliária havia prometido ceder o direito de propriedade de dois imóveis, tendo depois percebido que estavam hipotecados ao banco. Além de Chan Meng Kam, este esquema terá feito mais lesados. Segundo os dados mais recentes da PJ, até ao passado domingo havia 48 queixosos. Destes, 46 são de Macau, um é de Hong Kong e um outro é do interior da China. A quantia total implicada até agora é de 219 milhões de dólares de Hong Kong.

De acordo com a rádio chinesa, Isabel Chiang pedia empréstimos em nome da agência imobiliária Fomento Predial Kou Fu, prometendo às vítimas altas taxas de juro. A PJ não confirmou o nome da agência imobiliária, mas indica que o caso implica uma mulher de apelido Chiang e que esta está acusada de burla. “Ainda estamos à procura desta mulher”, referiu o porta-voz da PJ nesta conferência de imprensa. Questionado sobre se a polícia acredita que Isabel Chiang está fora de Macau, a PJ não respondeu, reafirmando que “o caso ainda está em investigação”.

Para já, Isabel Chiang é a única a ser investigada neste caso, referiu a PJ. A polícia não confirmou se Chan Meng Kam é um dos queixosos nem qual a quantia emprestada pelo ex-deputado à imobiliária de Isabel Chiang. A rádio escreve que Chan Meng Kam terá concedido um empréstimo de 96 milhões de patacas à empresária. A suspeita é também a accionista principal da empresa Number 81, dona de 12 lojas próximo da Rua dos Ervanários, que tinha como objectivo desenvolver um bairro criativo na zona. Estes 12 imóveis foram comprados pela Number 81 em 2015 por 100 milhões de patacas.