O punk dançável vai passar pelo LMA

O espectáculo “The Party Mansion in Macau”, que passa pelo Live Music Association (LMA) no próximo sábado, vai juntar os After-After-Party e os Shumking Mansion para uma noite de rock, punk, disco e funk. Esta já será a terceira vez que os Shumking Mansion passam por Macau. Depois das duas últimas actuações cá terem sido um sucesso, trazem agora os After-After-Party para se estrearem no território.

Acontece no próximo sábado, no LMA, o “The Party Mansion in Macau”, um espectáculo que junta duas bandas de Hong Kong: os After-After-Party e os Shumking Mansion. Os últimos já contam no currículo com duas passagens pelo LMA e quiseram agora partilhar o sucesso que fizeram em Macau com os After-After-Party. Uma combinação que, além da música, será feita de dança, bolas de espelhos e vestidos de noiva.

Os primeiros a actuar são os After-After-Party. Nasceram em 2014, em Hong Kong, e “são uma banda punk”, descreveu Vincent Cheang ao PONTO FINAL. Sobre a história discográfica dos After-After-Party, o responsável pelo LMA referiu que “a sua música não se foca em álbuns ou CD, eles focam-se mais nos espectáculos ao vivo”.

Nas redes sociais, a banda descreve-se da seguinte maneira: “Estás a ter dificuldade em fazer bons amigos? Embebedas-te regularmente e fazes coisas de que te arrependes? Estás activamente à procura de sexo? Frustrado com os transportes públicos de Hong Kong? Estás a tentar promover-te melhor nas redes sociais? O teu período ainda não veio? Sim? Então os After-After-Party talvez sejam a banda sonora da tua vida”. “Ainda não os vi ao vivo, só os vi a actuar ao vivo em vídeos. Eles são muito interessantes, a menina usa um vestido de noiva”, adiantou Vincent Cheang. A bola de espelhos não vai faltar, lê-se na descrição do evento.

À boleia dos Shumking Mansion, esta é a primeira vez que os After-After-Party vão actuar em Macau. Também oriundos de Hong Kong, os Shumking Mansion vão tocar pela terceira vez no LMA. “Os Shumking Mansion já vieram ao LMA, esta já é a terceira vez. Nos últimos dois concertos, as pessoas gostaram muito deles e muitas pessoas vieram de propósito para os ver, por isso, acho que esta terceira vez vai ser excelente”, antecipou Vincent Cheang.

“Os Shumking Mansion são uma banda rock mas têm muitas ligações às atmosferas de dança. A música deles é o disco-rock, é muito funky e muito dançável”, descreveu. A própria banda diz-se indie, com um som “intenso” entre o “dance rock” e o “synth pop” com uma “energia psicadélica”. Assim, os After-After-Party abrem o concerto para os Shumking Mansion. “Nós convidámos os Shumking Mansion outra vez e eles sugeriram trazer uma banda para fazer a primeira parte do espectáculo”, revelou o administrador do LMA.

Sobre a variedade dos espectáculos a que o LMA dá palco, Vincent Cheang diz que esse mesmo é o objectivo daquele espaço: “A variedade do tipo de espectáculos é o propósito do LMA. Não se foca só num tipo de música, está aberto a todos os tipos de música, como experimental e rock, por exemplo. Esse é o propósito do LMA”. Nas últimos meses, o espaço de concertos apresentou espectáculos que foram da música experimental dos LLLSD à pop de Elias e Einar Stray, passando pela viola campaniça d’O Gajo.