National Geographic à descoberta de práticas sustentáveis nas cozinhas de Macau

As práticas sustentáveis no sector da restauração estiveram ontem em discussão durante o Fórum Internacional de Gastronomia. O painel, que reuniu diversos representantes da indústria, serviu de mote ao lançamento do projecto “Great Green Food Journey”, uma parceria da National Geographic com a Direcção dos Serviços de Turismo para contar as histórias e ideias ligadas à gastronomia sustentável em Macau.

Durante os próximos seis meses, uma equipa da National Geographic vai estar em Macau à procura de histórias e ideias relacionadas com práticas sustentáveis no sector da restauração. O projecto, intitulado “Great Green Food Journey”, foi ontem anunciado durante o Fórum Internacional de Gastronomia e, ao PONTO FINAL, Con Apostolopoulos, representante da National Geographic, revelou que o primeiro conteúdo será divulgado em meados do próximo mês. Uma amostra do que será este projecto foi apresentada no decorrer deste evento sob a forma de um painel que serviu para lançar a ideia e mostrar o que está já a ser feito no campo da gastronomia sustentável pelas operadoras de jogo, restaurantes, instituições de ensino e Governo.

“Isto começou como uma iniciativa da Direcção dos Serviços de Turismo. Eles queriam olhar para diferentes formas de promover aquilo que têm vindo a fazer, como atraem as pessoas e a comida é um ângulo que lhes oferece uma vantagem única. O nosso trabalho aqui é explorar não apenas a cultura do que tem sido feito, mas também olhar para o futuro”, começou por explicar Con Apostolopoulos, em declarações ao PONTO FINAL. O projecto, continuou o responsável da National Geographic, irá desenrolar-se até Junho e, no final, será criado um agregador de conteúdos que, em princípio, terá o nome de “Great Green Food Journey”. O fio condutor serão as práticas sustentáveis que são já aplicadas em Macau, mas o projecto não terá um ângulo “puramente verde”, explica Apostolopoulos. “Não será apenas sobre ideias sustentáveis. Nós temos de compreender que a comida é uma viagem e nem tudo será 100% sustentável, mas nós estamos à procura dessas histórias como direcção do que tem de acontecer à medida que o turismo cresce”.

Como mote para o lançamento deste projecto realizou-se ontem, integrado no Fórum Internacional de Gastronomia, um painel que reuniu vários representantes da indústria, desde donos de restaurantes, chefs e professores, gestores das operadores e membros do Governo. Estas pessoas, disse Con Apostolopoulos, são exemplos de quem a National Geographic vai ouvir nos próximos meses.

PROBLEMAS E SOLUÇÕES

Durante o painel, discutiu-se um dos principais problemas em adoptar práticas sustentáveis na indústria da restauração em Macau, ou seja, de onde importar os ingredientes. “Isto é algo com que eu batalho a um nível pessoal. O problema é uma espada de dois gumes, ou seja, nós queremos ser sustentáveis, mas também temos de pensar na nossa pegada ecológica”, disse Hans Rasmussen, chefe de cozinha, alimentos e bebidas do Instituto de Formação Turística (IFT), em declarações a este jornal.

A solução, disse o professor, passa por encontrar compromissos, mas também por procurar alternativas à importação. Neste sentido, o IFT dispõe agora de uma horta de onde vêm alguns dos ingredientes servidos no restaurante. Esta opção, continuou o professor, serve também para ensinar aos alunos de onde vêm os alimentos, parte da abordagem sustentável que a escola quer incutir aos seus estudantes. “A sustentabilidade é, para eles, território desconhecido e algumas crianças de Macau não têm muita experiência com o conceito ‘da terra para a mesa’”, disse Rasmussen.

Cheng Wai Tong, vice-director da Direcção dos Serviços de Turismo (DST), defendeu que, apesar da consciência das pessoas estar a aumentar, ainda existe muito trabalho por fazer. Trabalho este, disse o dirigente, que não deve apenas ser da responsabilidade do Governo, mas também de toda a indústria. “Nós temos muitos resorts integrados e muitos restaurantes de buffets. Ainda existem muitas questões por resolver se queremos lidar melhor com o problema do desperdício alimentar”, considerou. Neste sentido, Cheng Wai Tong sublinhou a importância de haver uma cooperação interdepartamental com diferentes organismos, tais como a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude e a Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental. Contudo, ressalvou, “diferentes departamentos têm as suas próprias agendas e prioridades”.