Lobbies são obstáculo à aplicação de taxa turística, diz Alexis Tam

O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura considera ser “interessante” a proposta da deputada Agnes Lam de aplicar uma taxa turística aos visitantes que não pernoitam na cidade, mas sublinha que existem “muitos lobbies”. Para Alexis Tam, a prioridade do Governo deve ser atrair “melhores turistas”, ou seja, aqueles que vêm pelo património e vertente cultural do território, apontando como exemplo os europeus. Fora da mesa está a aplicação de um limite ao número de visitantes, com o governante a defender que existe já um controle dos turistas individuais da China continental.

“É interessante” a sugestão da deputada Agnes Lam de criar uma taxa para os excursionistas, à semelhança do que acontece em Veneza, considerou ontem Alexis Tam. “O Governo está aberto, não apenas à ideia dela, mas vocês sabem que aqui há muitos lobbies. Eu estou aberto, mas é melhor ouvir as opiniões dos cidadãos e da sociedade”, afirmou, defendendo que a prioridade deve ser “atrair melhores turistas para Macau, como turistas europeus, que vêm para Macau para apreciar a nossa cultura chinesa e a cultura mista entre Portugal e a China”. “O importante é atrair turistas qualificados, ou seja, melhores turistas que venham a Macau para apreciar o nosso património mundial, gastronomia e cultura”, declarou o governante.

Alexis Tam disse ainda que o objectivo do Governo não é atrair um maior número de turistas, mas também não pondera aplicar restrições. “Já temos controlo dos turistas individuais da China. Agora existem apenas 49 cidades chinesas cujos cidadãos podem vir a Macau com mais facilidade, mas o resto da China não pode. Macau não está aberto para todas as cidades chinesas, senão é impossível”, apontou.

Como exemplo de eventos que o Governo tem vindo a realizar para atrair turistas internacionais, Alexis Tam apontou o Fórum Internacional de Gastronomia, que ontem decorreu e que contou com a presença de Denise Bax, especialista sénior em programas de políticas culturais e desenvolvimento do sector cultural da UNESCO. No seu discurso, Bax afirmou que o evento “funciona como uma demonstração poderosa do papel central da cultura no desenvolvimento sustentável”. “As Cidades Criativas da Gastronomia da UNESCO hoje aqui presentes são exemplos vivos da força motriz que é a cultura e a gastronomia para o desenvolvimento sustentável”, declarou. C.V.N.