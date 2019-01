Guerra do Pacífico pela voz de macaenses na diáspora é tema de documentário

O Instituto Internacional de Macau (IIM) lança na quinta-feira o documentário “Macaenses – Uma Odisseia (Parte Um)”. A sessão, às 14h30, vai ter lugar na Faculdade de Gestão de Empresas da Universidade de Macau.

A invasão japonesa, a retirada das famílias macaenses de Xangai, a subsequente Guerra do Pacífico, que resultou da extensão à Ásia da Segunda Guerra Mundial, e a ocupação de Hong Kong, são o tema central do documentário “Macaenses – Uma Odisseia (Parte Um)”, que o Instituto Internacional de Macau (IIM) vai lançar na quinta-feira, na Universidade de Macau. Este primeiro capítulo de uma série de quatro documentários apresenta “os testemunhos pessoais dos que viveram aqueles tempos conturbados”, um período particular para o território, quando afluiu a Macau “um número extraordinário de refugiados”, refere o comunicado do IIM.

O trabalho teve como ponto de partida um projecto “de resgate da memória macaense à escala global” intitulado “Identidade de Macau na Diáspora” apresentado pelo jornalista e investigador Joaquim Magalhães de Castro, em finais de 2016, explicou o próprio ao PONTO FINAL. O projecto visava cumprir o objectivo do IIM de criar conteúdos que ajudem a divulgar a diáspora macaense. Joaquim Magalhães de Castro percorreu, com o apoio da Fundação Macau, várias cidades do Norte da América, recolhendo o depoimento de macaenses e a registar a sua história oral das vivências desses emigrantes e seus familiares.

“Muitos desses depoimentos envolvem pessoas que deixaram Xangai e Hong Kong na sequência da Guerra do Pacífico”, explicou ao PONTO FINAL o jornalista e investigador. “O projecto original previa o envolvimento de uma equipa de pelo menos três profissionais, porém, por motivos orçamentais, acabou por se limitar a um só. Assim, parti para o terreno munido de uma simples máquina de fotografar e filmar e, sem recorrer a qualquer outro acessório, registei imagens e fiz uma série de entrevistas nas cidades de Toronto, Vancouver, Richmond, no Canadá; Nova Iorque, São Francisco, San Leandro e Los Angeles, nos Estados Unidos”, prosseguiu Castro. Todavia, “devido a essa limitação técnica, o resultado final foi o possível, não o desejado”, explicou.

Em termos de contactos, o investigador disse não se ter deparado com desafios ou dificuldades. “Contei desde o início com todo o apoio logístico e amizade da parte dos dirigentes das Casas de Macau”, em Vancouver, Toronto, do Lusitano Club, “assim como de outras associações de cariz macaense e de muitos outros a nível individual”. “Foram todos, sem excepção, inexcedíveis no trato e na amabilidade. Sem eles nada teria conseguido fazer”, salientou.

Rufino Ramos, secretário-geral do IIM, explicou ao PONTO FINAL que “a ideia partiu do instituto, que pediu financiamento à Fundação Macau para obter depoimentos e fazer um trabalho de investigação. Esse trabalho foi dado ao Joaquim, mas os depoimentos como estavam, estavam crus” e “não tinham um fio condutor” disse. “O que tivemos que fazer foi preparar estes depoimentos de forma a serem compreensíveis, serem úteis, porque como estavam não podiam ser utilizados para as pessoas perceberem a profundidade daquela experiência”, acrescentou Rufino Ramos.

O trabalho foi então entregue à investigadora Mariana Leitão Pereira, actualmente no Reino Unido, que preparou os guiões para o documentário, realizado a partir das imagens e depoimentos recolhidos por Joaquim Magalhães de Castro. Ao PONTO FINAL a investigadora referiu que analisou “as entrevistas do Joaquim do ponto de vista antropológico, histórico e patrimonial”. “De entre os vários assuntos, escolhi o período da Guerra. É um aspecto ainda pouco divulgado em termos da história da comunidade Macaense, e como tal merece destaque”, adiantou.

De acordo com Mariana Leitão Pereira, “além deste tema, são vários os assuntos abordados nas entrevistas, e julgo que haverá interesse e potencial para se continuar com o projecto”. O documentário pretende retratar as experiências e memórias dos luso-descendentes de Macau, Hong Kong, Xangai, entre outras cidades, acrescentou a investigadora. “O objectivo é divulgar o envolvimento dos Macaenses na Guerra e o impacto que esta teve na região, esperando que as comunidades Macaense e Portuguesa, e descendentes espalhados pelo mundo, fiquem sensibilizados para a variedade de situações que marcaram este difícil e complexo período histórico, para as diferentes vivências e perspectivas pessoais”, prosseguiu. “À medida que a comunidade envelhece, começamos a perder as perspectivas pessoais. Como tal, é urgente recolher e registar toda a informação que se conseguir obter, independentemente do local geográfico onde as pessoas poderão estar. O documentário torna-se uma das formas de se divulgar a história deste período quando o público alvo se encontra disperso”, concluiu Mariana Leitão Pereira.

O documentário foi finalizado por António Pinto Marques, que fez a edição e montagem. A música original é do compositor e músico Armando Santos, interpretada por Isabela Manhão Seto. A segunda parte desta série “vai passar-se durante um outro período da diáspora, esta é a primeira parte de uma série”, esclareceu Rufino Ramos. Refere o IIM que o objectivo desta iniciativa “é preservar as memórias das comunidades macaenses espalhadas no mundo” e “dar a conhecer às novas gerações as mudanças sociais que provocaram o grande fluxo migratório de pessoas de Macau para outras partes do mundo, as razões da sua ‘deslocação’”, e “lembrar-lhes de que o seu passado se encontra ainda enraizado em Macau”, lê-se no comunicado oficial.

Depois de uma ante-estreia no Encontro de Jovens Macaenses, o documentário é apresentado ao público no pavilhão E22, na Faculdade de Gestão de Empresas da Universidade de Macau, no dia 24 de Janeiro, pelas 14h30.

