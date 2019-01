Alexis Tam condena pensão ilegal em residência universitária: “Não é aceitável”

Foi com choque e incredulidade que o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura reagiu ao caso de prestação de alojamento ilegal numa residência da Universidade de Macau. O reitor da instituição foi já instruído a conduzir uma investigação e deverá apresentar um relatório “muito em breve”.

Catarina Vila Nova

catarinavilanova.pontofinal@gmail.com

“Quando eu soube deste caso fiquei surpreendido e chocado. Como é possível uma residência universitária servir como pensão ilegal? Não é aceitável”. Assim reagiu ontem o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura ao mais recente caso de prestação de alojamento ilegal, desta vez numa residência da Universidade de Macau (UM). Alexis Tam adiantou ter já ordenado ao reitor da instituição que conduzisse uma investigação, sublinhando que este é um caso individual. Já Helena de Senna Fernandes, directora da Direcção dos Serviços de Turismo (DST) disse que os inspectores deste organismo não foram autorizados a entrar na residência, encontrando-se agora a aguardar pelo relatório da universidade.

Alexis Tam disse ontem ter ficado “muito chocado” com o caso de alegada prestação ilegal de alojamento numa residência da UM. “Quando eu soube deste caso fiquei surpreendido e chocado. Como é possível uma residência universitária servir como pensão ilegal? Não é aceitável”, declarou ontem o secretário, em declarações aos jornalistas, à margem do Fórum Internacional de Gastronomia. O reitor da universidade, continuou o governante, foi já instruído a conduzir uma investigação, devendo apresentar um relatório “muito em breve”. “A Universidade de Macau tem autonomia de finanças, gestão de pessoal e administrativa, portanto, eles têm que governar melhor a universidade”, sustentou.

Ainda que tenha sublinhado que este é um “caso individual”, Alexis Tam revelou ter já indicado às outras instituições de ensino superior do território que façam “o melhor possível para governar melhor as instituições”. “Este caso não poderá voltar a acontecer. Não podemos dizer que agora as residências universitárias servem como pensões ilegais”, defendeu.

De acordo com a agência Lusa, que cita o Orange Post, publicação da associação de estudantes da UM, a instituição expulsou um aluno de mestrado por este ter arrendado ilegalmente um quarto da residência universitária no Airbnb, por cerca de 300 patacas. O aluno negou ter cometido qualquer ilegalidade, enquanto que o departamento de recursos estudantis da universidade garantiu que a gestão da residência universitária será “amplamente analisada” e que a sensibilização dos alunos será reforçada, acrescenta a mesma fonte.

Helena de Senna Fernandes revelou que a DST, organismo responsável por aplicar a Lei de Proibição de Prestação Ilegal de Alojamento, recebeu uma denúncia na semana passada sobre uma alegada pensão ilegal numa residência universitária da UM, tendo enviado inspectores ao local para conduzir a investigação. Estes, disse a dirigente, foram proibidos de entrar na residência pela equipa de segurança da instituição por não serem estudantes. “Não conseguimos entrar porque os inspectores não são estudantes e a segurança disse-nos que é proibido entrar sem ser estudantes que têm residência lá”, afirmou.

Apesar da lei do alojamento ilegal permitir que sejam pedidos mandados judiciais para aceder às fracçōes suspeitas, Senna Fernandes disse que “ainda não” vão optar por esta solução: “Como a universidade está a tomar algumas diligências é mais fácil trabalhar com a própria universidade do que ter que ir por outras vias”. A dirigente assegurou que a DST vai continuar a acompanhar este caso, estando agora a aguardar pelo relatório da instituição.

Helena de Senna Fernandes admite alargar o âmbito de actuação do organismo que dirige em relação à sensibilização contra a prestação de alojamento ilegal. Isto porque, até ter sido denunciado este caso, a DST não considerava as residências universitárias como possíveis locais para pensões ilegais. “Nós sabemos que é proibido que outras pessoas pernoitem nas residências das universidades. Deve haver esse controlo e, por isso, se calhar nunca pensamos que pudesse haver este tipo de actividade lá. Por causa disso não fizemos muita promoção junto dessas residências. Daqui para a frente vamos repensar a nossa área de promoção”, afirmou.