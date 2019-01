Sulu Sou questiona apoio do Governo a evento ligado a empresa suspeita de burla

Numa interpelação escrita que será remetida hoje ao Executivo, o deputado Sulu Sou questiona a ajuda prestada pelo Governo ao Festival da Travessa do Armazém Velho, organizado por uma associação ligada à agência imobiliária Fomento Predial Kou Fu que, alegadamente, terá burlado 30 pessoas, incluindo o antigo deputado Chan Meng Kam.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Depois das notícias que davam conta de que a imobiliária Fomento Predial Kou Fu, propriedade de Isabel Chiang, estaria, alegadamente, envolvida numa burla que teria lesado o ex-deputado Chan Meng Kam, Sulu Sou questiona agora o Governo sobre as ajudas prestadas à associação responsável pelo Festival Travessa do Armazém Velho. O deputado pede ao Executivo que investigue as associações que apoia antes de as ajudar.

O antigo deputado e actual cônsul honorário da Guiné-Bissau em Macau alega ter sido burlado pela imobiliária Fomento Predial Kou Fu, propriedade de Isabel Chiang. Segundo o canal chinês da Rádio Macau, Chan Meng Kam terá concedido um empréstimo a esta imobiliária, deixando, depois, de conseguir contactar com a proprietária. O ex-deputado diz que, no acordo, a imobiliária prometeu ceder o direito de propriedade de dois imóveis, que – descobriu depois – estavam hipotecados ao banco. Recorde-se que Isabel Chiang é também a accionista principal da empresa Number 81, dona de 12 lojas próximo da Rua dos Ervanários, tendo como objectivo desenvolver um bairro criativo na zona. Estes 12 imóveis foram comprados pela Number 81 em 2015 por 100 milhões de patacas.

Além de Chan Meng Kam, este esquema terá feito outras vítimas. Ao PONTO FINAL, a Polícia Judiciária (PJ) confirmou que, até à passada sexta-feira, foram registadas 30 queixas relacionadas com este caso de burla envolvendo uma mulher de apelido Chiang. O esquema terá lesado os 30 queixosos num total de 170 milhões de dólares de Hong Kong. A polícia não confirmou se Chan Meng Kam é um dos queixosos nem qual a quantia emprestada pelo ex-deputado à imobiliária de Isabel Chiang. A rádio escreve que Chan Meng Kam terá concedido um empréstimo de 96 milhões de patacas à imobiliária.

Os 12 imóveis comprados pela Number 81 estão localizados na zona onde foi realizado o Festival da Travessa do Armazém Velho que, segundo o portal All About Macau, foi organizado por uma associação liderada pelas mesmas pessoas que são proprietárias da agência imobiliária em causa. Este facto levou a que o deputado Sulu Sou, numa interpelação que será entregue hoje ao Governo, questionasse as ajudas oferecidas na organização do festival.

“Recentemente, a organização responsável pelo investimento nas indústrias criativas na área da Travessa do Armazém Velho e na Rua dos Ervanários é suspeita de estar envolvida em empréstimos fraudulentos”, começa por contextualizar o deputado. “Em Outubro de 2018, a organização e múltiplas associações locais organizaram um evento. O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura estiveram na cerimónia de abertura”, recorda.

Alexis Tam, secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, disse no passado sábado não conhecer a empresa em causa e que não lhe foi concedido qualquer apoio financeiro. O secretário disse ainda que o Governo apoia a revitalização daquele bairro, promove o desenvolvimento das indústrias culturais e criativas e a divisão do fluxo de visitantes e acrescentou que “o apoio atribuído à indústria cultural pelo Executivo não se limita a uma empresa ou a uma loja determinada, mas sim a toda uma indústria”.

Assim, Sulu Sou questiona: “O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura diz não conhecer a organização envolvida e que não lhes foi concedido nenhum apoio financeiro. Mas o Governo ajudou no evento com o encerramento das estradas e dando apoio pessoal das autoridades. O Governo não concorda que, antes de prestar apoio a qualquer evento comercial, tem a responsabilidade de investigar a organização primeiro?”.

“O Governo avalia o custo e o benefício antes de apoiar este tipo de eventos (por exemplo, o aumento das rendas e o fim dos pequenos negócios)?”, pergunta o deputado, que diz que alguns dos moradores questionam se este evento serviu para aumentar o valor das rendas com o objectivo de enriquecer a organização. Além disso, segundo o deputado, “muitos eventos como este causaram problemas de ruas cada vez mais lotadas e problemas ambientais”. “O Governo tem algum plano para lidar com os efeitos negativos deste tipo de eventos?”, pergunta Sulu Sou.

Ex-director da Number 81 diz desconhecer paradeiro de Isabel Chiang

Duarte Silvério confirmou ao PONTO FINAL que abandonou tanto a empresa Number 81 como a imobiliária Fomento Predial Kou Fu em Outubro de 2018. Duarte Silvério exercia as funções de director de projecto na empresa cuja accionista principal é Isabel Chiang. “Eu trabalhei na empresa, já não trabalho lá há uns bons meses e o meu trabalho nunca esteve relacionado com essa parte. Não tenho comentários a fazer”, disse o antigo director da empresa que pretendia desenvolver um bairro criativo localizado na zona da Rua dos Ervanários, perto das Ruínas de São Paulo. O antigo responsável adiantou ainda que não mantém contacto com Isabel Chiang e que desconhece o seu paradeiro. Duarte Silvério não quis revelar os motivos que o levaram a abandonar a Number 81 e a imobiliária nem referiu se, a propósito do alegado esquema de burla através de empréstimos em nome da imobiliária, foi ouvido pela Polícia Judiciária. A.V.