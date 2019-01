“Sinulog”: O “samba filipino” que celebra Santo Niño

A comunidade filipina uniu-se ontem para aquele que é um dos mais populares eventos nas Filipinas, o festival de dança “Sinulog” que celebra Santo Niño de Cebu. O PONTO FINAL acompanhou as festividades, uma oportunidade também para fazer um retrato de uma comunidade composta por pessoas integradas na sociedade local, mas também por uma grande maioria que continua a sobreviver com salários aquém do custo de vida.

Reportagem de Cláudia Aranda (Texto) e Eduardo Martins (Fotografia)

Cobertas por fatos de manga e calça comprida, puxados ao pescoço, revestidos a lantejoulas cor-de-laranja, as bailarinas “Debutantes de Macau” são as primeiras a ocupar os bancos da igreja de Santo Agostinho, junto ao Teatro Dom Pedro V, pouco antes das 11, hora a que vai ser celebrada a missa pelo padre Andy Vergara. “Vamos assistir à missa e a seguir vamos participar no Sinulog, na Torre de Macau”, diz Yona, escondendo-se, tímida, por detrás do telemóvel, enquanto aponta para a colega sentada no banco da frente. “Ela é que é a líder”. O grupo é formado por mais de 30 elementos, entre bailarinos, os que carregam o andor do Santo Niño de Cebu e a claque de apoio. A maior parte são empregadas domésticas, algumas são de Cebu, mas há também de Manila e de outras partes do país, afinal este é um dos festivais mais populares nas Filipinas, realizado anualmente, também em Macau, a cada terceiro domingo de Janeiro, explica Jessica, a líder das Debutantes. As noites da semana anterior foram dedicadas aos ensaios, no Tap Seac. “Vamos ganhar, sim, temos 100 por cento de certeza”, respondem cheias de confiança duas das “Debutantes”. O ano passado ficaram em terceiro.

Dança devota

Do mesmo estão confiantes as bailarinas e bailarinos do grupo Orient Premier Tribe, com 35 membros, que se arrumam apertados no corredor de bancos ao lado. “Treinámos todas as noites, na Praça Ferreira do Amaral, até às três da manhã. Todos os dias às seis da manhã elas tinham que estar no trabalho, estamos todos exaustos, cansados mas empenhados”, diz Arlen Machitar, a coreógrafa que veio importada de Manila para tentar recuperar o prestígio do grupo que, dizem, foi equipa vencedora durante vários anos. Os fatos, neste caso, de cor verde, cobertos de flores e coroados com girassóis, foram pagos do bolso de cada um dos participantes, explica Arlene, adiantando que, para os estandartes, faixas e cenários, o grupo teve o apoio de um benfeitor. Para Arlene, o que diferencia a equipa é a “devoção de cada indivíduo a Santo Niño”, que se reflecte na dança. “Enquanto seguramos na imagem dançamos devotadamente, com o coração, penso que é a única razão porque temos esta auto-motivação, quando dançamos por ele sentimo-nos tão confiantes”, descreve.

Ao lado da coreógrafa, Sónia, empregada doméstica, conta que esta é a primeira vez que participa no Sinulog e que é como viver um sonho, participar no festival ao qual apenas assistia pela televisão, nas Filipinas, “Depois do trabalho, mesmo estando exausta, ir praticar e dançar, prepararmo-nos para esta actuação, foi tão relaxante, apesar de ganharmos mais stress para o outro dia, porque a maior parte de nós trabalha 12 horas por dia, mas os patrões também deram apoio, por isso estamos muito confiantes”, diz Sónia. A filipina, a trabalhar em Macau há dois anos, diz que se sentia triste e deprimida até encontrar este grupo. “Perguntava-me, o que estou aqui a fazer, tenho que ir para Hong Kong, andava de coração partido, até que, de repente, todas as frustrações desapareceram quando encontrei este grupo, porque podemos ganhar dinheiro, mas não podemos comprar felicidade”, acrescenta.

Para o jovem Ângelo Magat, de 24 anos, nascido e criado em Macau, residente permanente, formado em Gestão de Empresas pela Universidade de São José, este é mais um ano em que participa no festival, onde começou em criança. “Foi sempre divertido, é muito emocionante”, diz Ângelo, olhos sombreados pela maquilhagem, purpurina a acentuar o contorno das maçãs do rosto. No colo, uma das versões do santo, neste caso, diz, “é o Santo Niño de La Suerte”, mas também há o “Santo Niño de Cebu”, que é o que geralmente apresenta cara negra, explica. À pergunta se está feliz com o trabalho que tem, no sector do entretenimento dos casinos, Ângelo diz que sim, “bastante satisfeito”, até porque foi “particularmente difícil encontrar um”. “O mercado de Macau é muito pequeno, especialmente para os não chineses, é muito difícil para nós encontrarmos trabalho”, diz, apesar de falar cantonês. No festival, este ano, Ângelo volta a ser bailarino, depois de já ter desempenhado papéis diferentes, inclusive o de percussionista, mas o papel principal pertence sempre “às mulheres”, que são as bailarinas, uma delas acumulando o papel da “rainha” do Sinulog, explica.

Samba filipino

É com uma batida de tambores, descrita por Jai Cuevas como “samba filipino”, que o grupo de percussionistas do festival, formado por jovens nascidos localmente, dá o toque de partida para a Torre de Macau, assim que termina a missa. No exterior da Igreja de Santo Agostinho, segurando réplicas do Santo Niño no ar, agitam-se ancas ao ritmo dos tambores, há braços e cabeleiras negras que os bailarinos sacodem em torno de Santo Niño. À frente, carregando um pequeno andor florido, dança o grupo Bisdak Macau Association, liderado por Ariel Castillon, vencedores em todas as categorias da competição do Sinulog, o ano passado, “coreografia, dança de rua, rainha, fatos, todos os prémios, foi a primeira vez que um único grupo venceu todas as categorias”, completa.

Os elementos dos diversos grupos hão-de, em seguida, caminhar, cada um por si, ou prosseguir de transportes públicos, até a Torre de Macau, onde é servido o almoço, antes da parada, que vai percorrer uma distância curta, até ao edifício do Corpo de Bombeiros, e regressar. “Ninguém aqui é bailarino profissional, mas eles põem tanto do seu coração neste desempenho”, diz Chico Mesina, mestre de cerimónias do desfile do festival de Sinulog. Mesina prossegue, dizendo que desempenha esta função há quatro anos. “É uma espécie de evento de caridade, todos na comunidade tentamos contribuir ”, diz o filipino que cresceu em Macau, tendo regressado em 2006 para trabalhar nos casinos, na área dos eventos.

Na Torre de Macau, entretanto, dão-se os últimos retoques na maquilhagem. Uma bailarina das Debutantes pestaneja os longos cílios postiços, para se acostumar ao novo adereço, enquanto ajeitam a saia armada, coberta de enfeites, à rainha do Orient Premier Tribe, de braços cobertos de renda segurando o menino, cabeça direita para não deixar escorregar a coroa de flores que carrega na cabeça.

Em causa nesta competição, que avalia o “tema, conceito e ritual”, “actuação e impacto visual”, “coreografia”, e “fatos e adereços” estão oito mil patacas, a atribuir ao grande vencedor, seis mil patacas, para o segundo lugar e quatro mil para o terceiro lugar, mais quatro mil para o vencedor na categoria infantil, explica Adelina Paño, da Associação do Santo Niño de Cebu em Macau. Este ano, havia seis grupos de adultos em competição, onde se incluía uma equipa vinda de Hong Kong, “Queen City of the South”, e um único grupo a competir na categoria infantil. No final do evento, foi a Bisdak Macau Association que repetiu a façanha de ganhar o grande prémio pelo segundo ano consecutivo. O grupo Orient Premier Tribe ficou na segunda posição, acumulando o prémio da Rainha do Sinulog, que obteve um prémio de mil patacas. enquanto que o grupo das Debutantes obteve novamente a terceira posição. Ao grupo infantil que competiu sem haver mais concorrentes foi atribuído à mesma o prémio de quatro mil patacas, que estava previsto para esta categoria.

Ariel Castillon, líder do grupo campeão, manifestou “enorme satisfação” pelo prémio, apesar de, financeiramente, pouco restar depois de pagas as contas. “É verdade o nosso grupo venceu novamente, é claro que o grupo se sente muito feliz, especialmente porque obtivemos, não apenas o título de campeão, mas também o de melhor dança, melhor coreografia, melhor traje também. Quanto ao prémios, honestamente não há muito que sobre depois de pagarmos todas as despesas com fantasias e adereços. Mas sentimo-nos abençoados, porque dançamos não apenas pelos prémios, mas para celebrar o festival Sinulog e a nossa devoção ao Santo Niño”, afirmou.

Santo milagreiro

A festa do Santo Niño de Cebu e o “festival de dança filipina em louvor a Jesus” ou “sinulog” em Macau realiza-se desde o virar do milénio, organizada primeiro por devotos de Santo Niño de Cebu que depois se reuniram na Associação do Santo Niño de Cebu em Macau, criada em 2003. O evento, com origem em Cebu, assinala a conversão à fé cristã do povo filipino, no século XVI.

Organizadas anualmente, as festividades de Santo Niño de Cebu têm início dias antes do próprio dia do festival, com a Novena ou a reza de um conjunto de orações, em pequenos grupos, realizada durante o período de nove dias. Neste caso, a comunidade católica filipina junta-se ou no Centro Pastoral Católico da Praça Ponta e Horta ou nos escritórios da empresa Allied Cleaning, na zona Areia Preta, onde estas celebrações tiveram a sua primeira sede.

“Esta devoção por Santo Niño começou em 1999, 2000, nas nossas antigas instalações. Começámos a Novena lá, passados uns anos mudei-me para esta zona”, e a tradição manteve-se, contou Jamelito Escote, em conversa com o PONTO FINAL, no último dia da Novena. A imagem no altar improvisado da empresa de limpeza ao domicílio está lá, trazida das Filipinas em 2002.

“Há muita gente que tem esta devoção, porque fala-se em testemunhos de milagres relacionados com o Santo Niño, é por isso que há muitas pessoas que têm vindo a consagrar-se a Santo Niño”, explicou o padre Andy Vergara, na passada sexta-feira, no nono dia de orações. A comunidade filipina em Macau ronda os 32 mil, segundo dados do Consulado-Geral das Filipinas no território, adiantou o padre.

Neste dia, cerca de 40 a 50 filipinos juntaram-se nas instalações da empresa de Jamelito para rezar, partilhar uma refeição, e ansiar pela sorte, ou algum “milagre”, no momento do sorteio das festividades, que incluía prémios de mil dólares norte-americanos em dinheiro, um iPhone8 ou um computador portátil. O terceiro prémio, convertível em dinheiro, sairia a Belle Moralde, ausente naquele dia, mas representada pela prima Mercy Valiente e o amigo Cesar Sioson, químico de formação, a trabalhar há oito anos num laboratório de produtos cosméticos. “Belle está de partida para as Filipinas, a avó morreu”, disse, entretanto, Cesar Sioson.

Quem não conseguiu esconder o desconsolo por não ter recebido nenhum dos prémios do sorteio da passada sexta-feira foi Gema, originária de Cebu, a trabalhar como empregada doméstica, e a quem o milhar de dólares norte-americanos daria uma grande ajuda nas despesas dos estudos dos filhos adolescentes nas Filipinas. Chegou a Macau em 2013 e admite que lhe custa estar por cá no território imigrada, sente falta da família, só tem os domingos e as noites livres. “Não gosto totalmente, vim apenas para tentar fazer algum dinheiro, para apoiar a família”. O salário, de 4.500 patacas por mês, é “pouco”, paga 800 patacas por mês por um quarto partilhado por mais três pessoas, o restante é para mandar para as Filipinas.

Jamelito Escote, a viver em Macau desde 1988, residente permanente, ele próprio empresário, com companhia montada desde 1994, admite que os salários da mão-de-obra não qualificada, apesar de alguns ligeiros aumentos, estão aquém de cobrirem o aumento acelerado do custo de vida. “Há muitos filipinos que têm sucesso, outros nem tanto, encontram empregos, mas o salário mantém-se, um empregado de limpeza, há cinco anos ganhava no mínimo 24 patacas por hora, hoje ganha à volta de 30. O problema é que apesar do salário ter aumentado, tudo é caro hoje em dia em Macau”. No caso de Gema, o salário actual é equivalente a menos de 24 patacas por hora, considerando que trabalha seis dias por semana. Gema, entretanto, vai continuar com a esperança que o seu empregador lhe aumente o salário.