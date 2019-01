Interpretação dúbia da lei do hino pode resultar num “cerceamento da liberdade de imprensa”

Directores de meios de comunicação social contactados pelo PONTO FINAL têm dúvidas quanto às possíveis leituras da lei do hino, nomeadamente no artigo sobre a divulgação da “Marcha dos Voluntários” pelos media. O advogado Frederico Rato aponta para a “linguagem rebuscada” do diploma que oferece uma dupla interpretação e pode levar a um “cerceamento da liberdade de imprensa”.

Catarina Vila Nova

catarinavilanova.pontofinal@gmail.com

A Assembleia Legislativa (AL) já se pronunciou sobre as alterações à lei do hino, mas o artigo referente aos media continua a levantar dúvidas a alguns jornalistas. Em específico, os directores de órgãos de comunicação social ouvidos pelo PONTO FINAL questionam como será implementado o artigo que determina que o Governo poderá “solicitar” que os órgãos de comunicação se “adequem ao desenvolvimento da divulgação do hino nacional”. A questão, defendem estes jornalistas, está em saber se esta solicitação será sob a forma de publicidade, algo que a proposta de lei não especifica. No entender do advogado Frederico Rato, a redacção do artigo em causa abre caminho a uma dupla interpretação.

“Tudo depende da forma como eles fazem a solicitação da divulgação do hino. Se for por via da compra de espaço publicitário não vejo que haja problema”, começou por dizer Paulo Coutinho, director do Macau Daily Times, ressalvando que “toda a abordagem editorial terá de ser feita tendo em conta as regras do jornalismo e da imparcialidade”. Por outro lado, “se houver um pedido de colaboração que vá para além disso, ou seja, de propaganda do hino e dos símbolos nacionais, isso obviamente que é um atropelo da lei e da liberdade de imprensa”, alerta. Paulo Coutinho diz ainda estar “apreensivo” com a utilização da expressão “colaborar”, especialmente direccionada aos meios de comunicação em língua chinesa. “Eu percebo que isto, sobretudo nos media chineses, possa ser lido como um aviso à navegação e, eventualmente, haverá jornais que serão forçados ou que terão tentação de colaborar para não serem considerados não colaborantes”, afirmou o director do diário em língua inglesa.

Opinião diferente foi sustentada por João Francisco Pinto, director de Informação e Programas dos canais portugueses da TDM, que defende que este artigo “não tem nada que ver com a liberdade de imprensa em Macau”. “Tudo depende da forma como as coisas vierem a acontecer. Não havendo sanções, [o Governo] pode solicitar, mas depois não há qualquer tipo de repercussão negativa caso o órgão de comunicação social não o aceite fazer”, afirmou o jornalista, acrescentando que “isto se trata de um não caso”. João Francisco Pinto sublinha ainda que a liberdade de imprensa está consagrada na Lei Básica da RAEM, documento que se sobrepõe a qualquer lei aprovada pela AL. “Não me parece que uma lei ordinária da Assembleia Legislativa de Macau possa pôr em causa aquilo que é um princípio constitucional”.

Para José Carlos Matias, director do semanário Plataforma, importa também perceber como será aplicado, no futuro, este artigo que prevê que “o Governo pode solicitar aos meios de comunicação social que se adequem ao desenvolvimento das acções de divulgação sobre o hino nacional”. “Se for sob a forma de publicidade paga, é uma questão sem problemas. Se quererá dizer algo mais, então carece de maior clarificação além daquela que já foi providenciada através do parecer”, afirmou o também presidente da Associação de Imprensa em Português e Inglês de Macau (AIPIM). “O que é importante é que haja sempre uma separação clara e inequívoca relativamente àquilo que é o tratamento jornalístico e editorial do que é publicado no jornal e aquilo que é comunicação pública do Governo sob a forma de publicidade paga”, sublinha.

“PODEMOS ESTAR PERANTE UM CERCEAMENTO DA LIBERDADE DE IMPRENSA”

A forma como o artigo está redigido apresenta, no entender de Frederico Rato, uma “linguagem rebuscada” que permite uma dupla interpretação: “Ou esta linguagem é uma linguagem benévola e meramente programática ou, pelo contrário, dentro desta bondade que parece revelar, é impositiva e tem força coactiva geral”. Se assim for, alerta o advogado, “o seu não cumprimento pode ter consequências, nomeadamente, o corte de subsídios à imprensa, dificultar ainda mais o acesso às fontes de informação ou não haver pedidos de inserção de publicidade”. “Apesar da lei não consignar nenhuma sanção, há muitos meios de poder sancionar esta não adequação ao desenvolvimento das acções de divulgação”, observa.

Sobre as declarações de Sónia Chan, que afirmou não estar em causa a liberdade de imprensa com a lei do hino, Frederico Rato aponta que “o que a senhora secretária afirmou só a vincula a ela”. “A senhora pode estar a falar com a melhor das intenções. Se assim é, então devia vir vertida na lei a expressão do que a senhora disse. Ou se trata de um pedido de publicidade paga e não se interpreta como uma norma coactiva, mas, se assim não for, então sem dúvida que podemos estar perante um cerceamento da liberdade de imprensa”, alerta.

CARTA DA ASSOCIAÇÃO DOS JORNALISTAS IGNORADA NO PARECER

No parecer, divulgado na passada sexta-feira, é referido que “alguns deputados mostraram preocupação com a eventual assunção de responsabilidades legais pelos meios de comunicação social”, questionando se o não cumprimento deste pedido de “colaboração” constitui crime de desobediência. O documento cita a resposta apresentada pelo Governo, que explica que este “tem a responsabilidade de desenvolver acções de divulgação sobre o hino nacional e, para o efeito, pode solicitar a colaboração dos meios de comunicação social”. “Estes não precisam de assumir quaisquer responsabilidades por causa do disposto deste artigo, nem haverá lugar a quaisquer sanções, quer penais, quer administrativas”, é acrescentado.

Tratamento diferente será dado às estações de televisão e rádio que explorem os serviços de radiodifusão televisiva e sonora mediante contrato de concessão ou alvará, ou seja, a TDM, a Rádio Macau e a Rádio Vila Verde que “devem reproduzir o hino nacional ou as informações audiovisuais relativas à divulgação sobre o hino nacional fornecidas pelo Governo”. Sobre o incumprimento desta disposição, o Executivo, citado pelo documento, explicou que “vai ponderar o aditamento das respectivas cláusulas ao contrato de concessão ou ponderar prudentemente se autoriza ou não a renovação do alvará às estações de rádio que não cumprirem, sem causa legítima, os requisitos para a reprodução do hino nacional”.

O parecer é, de resto, omisso quanto à carta enviada na semana passada pela Associação dos Jornalistas de Macau ao presidente da AL, pedindo a remoção do artigo referente aos meios de comunicação social. Na missiva, a organização dizia estar “preocupada” por considerar que as disposições em causa “vão ter um efeito negativo na liberdade de imprensa e independência editorial”. Quanto a este assunto, os deputados não fizeram qualquer menção à carta que, segundo a Rádio Macau, foi distribuída aos membros do grupo de trabalho, e dizem simplesmente que “a comissão concordou com as explicações do proponente”. Sobre esta omissão, Maria Cheang, presidente da Associação dos Jornalistas de Macau, disse ao PONTO FINAL que o ponto principal é que as preocupações da organização chegaram ao órgão legislativo que, apesar de não as ter mencionado no parecer, “são conhecidas pelos deputados e pelo público”.