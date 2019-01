Executivo aumenta subsídio de material escolar para 3.300 patacas

O Conselho Executivo confirmou que o montante do subsídio para a aquisição de material escolar a estudantes do ensino superior para este ano lectivo vai ser aumentado das 3.000 para as 3.300 patacas, conforme antes anunciado nas LAG para 2019. O Conselho Executivo anunciou na passada sexta-feira ter terminado a discussão do regulamento administrativo referente ao subsídio para aquisição de material escolar a estudantes do ensino superior no ano lectivo de 2018/2019. O Governo diz que este regulamento tem como objectivo “criar melhores condições para os estudantes nos seus estudos e para aliviar os seus encargos económicos na aquisição de livros, materiais de referência e de aprendizagem”.

Segundo o comunicado do Conselho Executivo, vão beneficiar do subsídio de 3.300 patacas os alunos titulares de bilhete de identidade da RAEM e que estejam inscritos no ano lectivo de 2018/2019 em cursos do ensino superior que conferem graus académicos ou com a duração não inferior a dois anos lectivos ministrados por instituições de ensino superior de Macau ou do exterior que sejam reconhecidas.

O registo para o efeito deverá ser efectuado até ao dia 15 de Março deste ano. O subsídio para aquisição de material escolar é pago numa única prestação, através de transferência bancária, ou cheque a emitir pelo Fundo do Ensino Superior. Este pagamento é efectuado no prazo de 60 dias, a contar do último dia do período de registo, ou, nos casos aplicáveis, da data da entrega dos respectivos documentos ou dos esclarecimentos complementares.

Este aumento de 300 patacas foi o único nos últimos seis anos. Recorde-se que o montante reservado para o subsídio de aquisição de material escolar a estudantes do ensino superior era, desde 2013, de 3.000 patacas. Em 2012, este subsídio era de 2.000 patacas. A.V.