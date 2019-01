Conselho Executivo propõe fusão dos regimes de auditores de contas e contabilistas

A proposta de lei apresentada na passada sexta-feira pelo Conselho Executivo prevê que, tanto os auditores de contas como os contabilistas registados, passem a ser denominados por “contabilistas”. O novo regime propõe também a criação da Comissão de Registo dos Contabilistas, que visa implementar o regime de acreditação.

O Conselho Executivo concluiu, na passada sexta-feira, a discussão sobre a proposta de lei do “regime de registo e exercício da profissão de contabilista”. O documento, que tem como objectivo alterar a legislação existente “para que a profissão contabilística em Macau se coadune com as práticas internacionais”, prevê a fusão das designações de “auditores de contas” e “contabilistas registados”, que passam a ser denominados, em conjunto, por “contabilistas”.

A proposta de lei sugere, assim, a junção dos auditores de contas e dos contabilistas registados, que passam a ser designados apenas por “contabilistas”, indica o comunicado divulgado pelo Conselho Executivo na passada sexta-feira. A proposta de lei prevê também a criação da Comissão de Registo dos Contabilistas, um órgão colegial que visa implementar o regime de acreditação, registo e de emissão de licenças para o exercício da profissão contabilística de Macau, elaborar e implementar as normas e instruções profissionais relevantes, regular e supervisionar a conduta dos profissionais de contabilidade. Os membros desta comissão serão compostos por representantes da Administração Pública e profissionais académicos do domínio da contabilidade.

No regime de registo dos contabilistas, os candidatos elegíveis são obrigados a efectuar e obter aprovação nas provas para contabilistas e deter dois anos de experiência profissional relevante reconhecida pela comissão, para que se possam registar com as qualificações profissionais de contabilista. Para o pedido de licença para o exercício da profissão, o requerente deve ser um contabilista registado e ter pelo menos dois anos de experiência profissional, principalmente na área da auditoria. A proposta de lei estabelece que o contabilista habilitado a exercer a profissão apenas pode exercer a actividade a título individual ou através de uma sociedade de auditores. Precisamente sobre as sociedades de auditores, a proposta de lei diz que as mesmas são obrigatoriamente constituídas por, pelo menos, dois sócios.

Esta proposta de lei prevê ainda que um contabilista que cometa uma infracção disciplinar possa ser objecto de uma pena de advertência escrita ou de cancelamento do registo. Já um contabilista habilitado a exercer a profissão ou uma sociedade de auditores que cometam uma infracção disciplinar podem ser objecto de uma pena de advertência escrita, de multa num valor entre cinco mil ou 500 mil patacas, de suspensão do exercício da profissão de um a três anos, de cancelamento do registo ou da licença para o exercício da profissão.

O último ponto diz que os auditores ou contabilistas já registados antes da entrada em vigor da lei são automaticamente registados como contabilistas, sendo-lhes emitido um certificado de registo como contabilista. O Conselho Executivo propõe que a proposta de lei entre em vigor a 1 de Dezembro deste ano.