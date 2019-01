Bison Bank escolhe Bian Fang para presidente executivo

O Bison Bank, antigo Banif – Banco de Investimento, anunciou na sexta-feira que o seu accionista propôs Bian Fang para presidente executivo. Em comunicado, os chineses do Bison Bank justificam a decisão com “os crescentes desafios e complexidades inerentes à ligação entre a China e a Europa no sector financeiro, em especial na área da banca de investimento e gestão de patrimónios”. De acordo com a instituição, Bian Fang “é um experiente banqueiro com um curriculum de mais de 30 anos na banca de investimento e gestão de patrimónios entre Pequim, Hong Kong e Londres.” O Bison Bank anunciou também que o seu accionista decidiu nomear Pedro Oliveira Cardoso, ex-dirigente do BNU, como responsável na área internacional do Bison Financial Group.

De acordo com o Jornal Económico, Pedro Oliveira Cardoso foi inicialmente proposto para ser presidente executivo do Bison Bank, mas o banco acabou por optar por Bian Fang, face ao risco de chumbo das avaliações de idoneidade do gestor português no Banco de Portugal. De acordo com o jornal, o risco de chumbo está relacionado com a auditoria forense à Caixa Geral de Depósitos no período entre 2000 e 2015, da qual Pedro Oliveira Cardoso foi administrador.

O Bison Bank é a nova designação do antigo Banif – Banco de Investimento, adquirido à Oitante pela Bison Capital Financial Holdings em Novembro de 2018. No final de Junho de 2018, o Banco de Portugal anunciou que pediu o início da liquidação judicial do Banif, na sequência da revogação pelo Banco Central Europeu da autorização para o exercício da actividade de instituição de crédito. Em Dezembro de 2014, o Banif foi alvo de uma medida de resolução, por decisão do Governo e do Banco de Portugal, o que levou a que muitos clientes se viessem a afirmar como lesados por aquela instituição bancária.