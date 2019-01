Professor da MUST defende curso de Medicina: “O que nós estamos a fazer é elevar os padrões médicos”

A notícia da criação da primeira licenciatura de Medicina em Macau foi recebida por alguns clínicos do território com suspeição por considerarem ser um desperdício de recursos e não acreditarem na capacidade local de sustentar este curso a longo prazo. Billy Chan, um dos futuros docentes deste programa, argumenta que a Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau (MUST) se tem vindo a preparar para este desafio há vários anos, ao longo dos quais deu formação a mais de mil pessoas, e conta com o apoio de instituições de renome a nível mundial, como a Universidade de Harvard, o College of Surgeons de Edimburgo e a Universidade de Nova Iorque. O objectivo, sublinha, é formar os médicos do futuro de Macau.

“Eu estou muito confiante neste curso, que será uma vantagem muito grande para os locais que querem ser médicos e para servir a futura comunidade daqui”, afirmou Billy Chan, em declarações ao PONTO FINAL. “O que nós estamos a fazer é elevar os padrões médicos e assegurar-nos que os jovens locais podem estudar aqui e tornar-se médicos um dia”, acrescentou. Nos próximos anos, adianta o também director do Centro de Excelência da Faculdade de Ciência de Saúde da MUST, o objectivo é levar alguns alunos a estudar no estrangeiro para que possam “absorver o conhecimento que existe lá fora”. Outra razão pela qual, refere o académico, o inglês será a língua veicular do curso, “para que estes futuros médicos possam absorver o que está a acontecer no ocidente”.

No entender de Billy Chan, outro factor a favor da futura licenciatura em Medicina e Cirurgia, a ser lançada ainda este ano, é a cooperação que já existe com várias instituições a nível mundial, algumas das quais de renome. Aqui, o professor sublinha os acordos e memorandos de entendimento já firmados com a Universidade de Harvard, Universidade de Nova Iorque, Universidade Notre Dame da Austrália, Peking University, Universidade do Porto e Universidade de Lisboa. Desta última, revelou anteriormente Billy Chan ao PONTO FINAL, virão como professores convidados o director da Faculdade de Medicina, Fausto Pinto, e Madalena Patrício, professora jubilada.

Com o desenvolvimento da futura licenciatura, Billy Chan prevê que estas relações institucionais já existentes apenas se irão aprofundar e reforçar. “Até ao momento recebi muitas reacções positivas e muito apoio do estrangeiro e das regiões vizinhas. Não vejo, de forma alguma, uma falta de recursos”, afirmou. C.V.N.