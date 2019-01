“Não pretendo visitar Macau novamente num futuro próximo”, diz Yvonne Leung

Depois de ter sido impedida de entrar em Macau, Yvonne Leung, uma das líderes estudantis do “Umbrella Movement” contou ao PONTO FINAL o que aconteceu na tarde da passada quarta-feira antes de ser obrigada a regressar a Hong Kong. As autoridades acreditam que a estudante de Direito vinha a Macau para participar em actividades que colocavam em risco a segurança pública, o deputado Sulu Sou diz não perceber como.

A activista Yvonne Leung, antiga presidente da associação de estudantes da Universidade de Hong Kong e uma das figuras do “Umbrella Movement”, foi, na passada quarta-feira, impedida de entrar em Macau, sendo-lhe comunicado que constituía um risco para a segurança pública. Ao PONTO FINAL, a estudante de Direito, de 25 anos, explicou o que aconteceu e disse não querer voltar a Macau tão cedo. Sulu Sou considera que o facto de Yvonne Leung ter sido barrada tem a ver com factores políticos e que estes casos ferem a imagem de Macau.

“Não pretendo visitar Macau novamente num futuro próximo”, disse Yvonne Leung depois de lhe ter sido negada a entrada. Sem detalhar qual era o motivo da tentativa de visita da passada quarta-feira, a activista explicou que não vinha a convite de nenhuma organização. “Basicamente, fiz o que todos os turistas fazem”, referiu. Sobre uma possível reacção ao sucedido, Yvonne Leung respondeu: “Acho que não vou perder mais tempo com isto e, actualmente, não tenho redes em Macau que me possam ajudar com questões legais, caso haja algum motivo para acção”.

A estudante de Direito contou a sua versão: “Eu tentei entrar em Macau através do Posto Fronteiriço do Terminal Marítimo da Taipa. Mostrei a minha identificação ao agente dos serviços de migração. Ele pareceu-me ter visto qualquer coisa no ecrã e pediu ao colega para me levar”, começou por dizer Yvonne Leung. Depois, a jovem foi levada para uma sala onde, explicou, conseguiu ver “uma janela de vidro com uma outra sala do outro lado”.

Ali, os agentes pediram-lhe para preencher um questionário sobre o seu ‘background’, morada, número de telefone, nome dos pais e qual o propósito da ida a Macau. “Depois pediram-me para esperar outra vez e, após uma longa espera, eles receberam um fax e eu ouvi um dos agentes dizer ‘não pode’, eu percebi o que significava”, afirmou, acrescentando: “Depois deram-me a notificação de entrada recusada, onde diz que a razão de terem recusado a minha entrada era porque ‘havia fortes indícios de que queria entrar em Macau para participar em certas actividades que podiam colocar em risco a segurança pública e a ordem pública de Macau’”. Yvonne Leung foi depois obrigada a voltar para Hong Kong.

O PONTO FINAL tentou confirmar a versão de Yvonne Leung junto da Polícia de Segurança Pública e dos Serviços de Alfândega, mas as autoridades não facultaram qualquer informação sobre o caso.

Yvonne Leung tem 25 anos, é estudante de Direito na Universidade de Hong Kong e diz não ter qualquer filiação política. A activista foi uma das líderes estudantis durante os protestos de 2014 em Hong Kong. A jovem chegou a integrar o grupo de cinco representantes dos alunos que negociou com o Governo de Hong Kong durante o “Umbrella Movement”, quando, durante mais de dois meses, centenas de milhares de pessoas paralisaram vários quarteirões da cidade para exigir o sufrágio universal. Durante os protestos, os manifestantes treparam pelas barreiras metálicas e entraram na Civic Square, uma praça situada num complexo governamental, desencadeando a reacção da polícia, que lançou granadas de gás lacrimogénio para dispersar a multidão, que se protegeu com guarda-chuvas.

“Eu não vejo como é que a senhora Leung possa pôr em perigo a segurança social. Como em muitos casos no passado, isto tem factores políticos”, comentou o democrata Sulu Sou. Ao PONTO FINAL, o antigo presidente da Associação Novo Macau explicou: “Muitas pessoas sabem que ela era uma activista social activa, mas isto não deveria ser razão para que lhe fosse negada a entrada”. O deputado disse ainda que não conhece nem contactou com a activista de Hong Kong. “Mas posso confirmar que ela não planeava vir a Macau para participar em nenhuma acção social”, acrescentou.

O deputado pró-democracia adiantou que a Associação Novo Macau não vai, de momento, avançar com nenhuma acção relativamente a este caso, mas que vai “continuar a acompanhar a situação”. “Acho que a polícia muitas vezes abusa do argumento da segurança e da confidencialidade”, afirmou, concluindo: “Claro que estes casos prejudicam a imagem de Macau”.

Em Outubro do ano passado, o dramaturgo de Hong Kong Yan Pat-to, que vinha a Macau para participar numa palestra sobre teatro, também foi impedido de entrar no território, com as autoridades a alegarem que poderia colocar em risco a segurança pública. Além disso, depois do tufão Hato, em Agosto de 2017, quatro jornalistas da região vizinha foram impedidos de entrar em Macau e, em Setembro desse ano, também Andy Hu, membro do Civic Party de Hong Kong, fora barrado.