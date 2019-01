MUST acolhe fórum de medicina sino-luso focado na educação médica

Na mesma semana em que foi revelada a criação da primeira licenciatura de Medicina em Macau, na Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau (MUST), a instituição anunciou a 47ª edição do Fórum Médico Internacional Sino-Luso. O tema deste ano será, coincidentemente, educação médica.

Catarina Vila Nova

catarinavilanova.pontofinal@gmail.com

O desenvolvimento da educação médica estará em destaque na próxima edição do Fórum Médico Internacional Sino-Luso, a realizar-se no próximo fim-de-semana na Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau (MUST). O evento foi divulgado na mesma semana em que foi oficializada a criação da primeira licenciatura de Medicina em Macau, a ser lançada ainda este ano pela MUST. O programa estende-se por três dias, contando com uma visita aos hospitais de Macau, um workshop para médicos e um simpósio aberto ao público em geral. Ao PONTO FINAL, Billy Chan, vice-presidente do fórum, disse já estarem confirmadas 150 pessoas, entre as quais se contam clínicos e académicos vindos da Austrália, Filipinas, China e Hong Kong.

Será no domingo, dia 27, que o Hotel Landmark vai acolher o simpósio, dividido em duas sessões. Na primeira, Niv Patel, da Universidade de Hong Kong, irá falar sobre educação médica baseada em competências; Gilberto Leung, vice-presidente da Academia de Medicina de Hong Kong, vai abordar o tema do papel da academia na educação médica de pós-graduação, e Ming Kuang, vice-presidente do hospital da Universidade de Sun Yat-Sen, irá debruçar-se sobre a educação de cirurgia básica. A segunda sessão será dedicada a currículos inovadores, cujo orador será Erwin Hontiveros, vice-director da Faculdade de Medicina de Davao, enquanto Fides Ababon, docente da Faculdade de Medicina de Davao, irá discorrer sobre exames médicos sem recurso a papel.

Para este simpósio, disse Billy Chan, já se inscreveram cerca de 150 pessoas, um número que o também director do Centro de Excelência da Faculdade de Ciência de Saúde da MUST atribui à recente notícia da criação da licenciatura em Medicina e Cirurgia. “Desta vez recebemos um esmagador número de pedidos de pessoas que querem participar neste simpósio. Já temos cerca de 150 pessoas entre público geral, médicos, enfermeiros, pessoas interessadas em educação médica, mas principalmente são profissionais de saúde”, disse o académico.

O Fórum Médico Internacional Sino-Luso tem vindo a ser realizado há já oito anos, referiu Billy Chan, sempre com um tema diferente. “Às vezes é sobre cardiologia, outras vezes sobre medicina de emergência. Desta vez, por acaso o tema é educação médica e coincide com o anúncio da Faculdade de Medicina”, afirmou o professor, referindo-se à faculdade que será criada na MUST, a partir da já existente Faculdade de Ciência de Saúde, para acolher o curso de Medicina.

O evento arranca na sexta-feira, com uma visita aos principais hospitais de Macau. No dia seguinte será realizado um workshop sobre controlo das vias respiratórias, apenas destinado a médicos e que já atingiu o limite de inscrições.