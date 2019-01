Maioria aprova 2.º grupo de bens imóveis proposto para classificação

A maioria do público que participou nas sessões de consulta pública concordou com o 2.º grupo proposto para classificação de bens imóveis de Macau, indica um comunicado divulgado ontem pelo Instituto Cultural (IC). A consulta pública sobre o assunto começou a 7 de Novembro do ano passado e terminou no passado dia 5 de Janeiro. Segundo o IC, a maioria das pessoas que participou acredita que a classificação deste segundo grupo de bens imóveis vai “beneficiar a salvaguarda do património cultural de Macau”.

Durante a consulta, o IC diz ter recebido cerca de 200 opiniões. O instituto vai agora concluir os trabalhos de compilação e de avaliação das opiniões recolhidas para depois proceder à sua publicação através de um relatório final.

No lote de imóveis em causa estão incluídos: o Posto do Guarda-Nocturno (Patane), o Templo de Sin Fong, as Ruínas do Colégio de S. Paulo (Antigo Muro, troço na Rua de D. Belchior Carneiro, n.º 35), o Edifício na Calçada do Gaio, n.º 6, o Edifício na Estrada da Vitória, n.º 30, as Casas Moosa, o Cemitério de S. Miguel Arcanjo, o Antigo Mercado do Tarrafeiro e a Feira do Carmo (Antigo Mercado Municipal da Taipa).

Segundo o texto da consulta pública, estes nove imóveis “reflectem as características culturais locais, apresentam a documentação completa e bem fundamentada, cumprem todos os requisitos para a classificação e necessitam urgentemente de obras de conservação ou encontram-se em risco”.

Recorde-se que, em Janeiro de 2017, no 1.º grupo para classificação de bens imóveis, foram classificados os seguintes imóveis: quatro templos de Foc Tac Chi (Bairro da Horta da Mitra, Rua do Teatro, Rua do Patane e Rua do Almirante Sérgio), as Antigas Muralhas da Cidade, o Edifício na Rua Manuel de Arriaga, a antiga Farmácia Chong Sai, a antiga residência do General Ye Ting, o antigo estábulo municipal de gado bovino e canil municipal de Macau e ainda o edifício na Estrada do Cemitério. A.V.