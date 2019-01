Lei do hino não põe em causa liberdade de imprensa, alega Sónia Chan

Em resposta ao pedido de alteração à lei do hino por parte da Associação dos Jornalistas de Macau, Sónia Chan disse estar garantida a liberdade de imprensa e frisou não haver lugar a sanções para os órgãos de comunicação social que se recusem a colaborar na divulgação da “Marcha dos Voluntários”. O artigo em causa prevê que o Governo pode “solicitar aos meios de comunicação social que se adequem ao desenvolvimento das acções de divulgação sobre o hino nacional”, com a associação a considerar que tal põe em causa a liberdade de imprensa e a autonomia editorial dos órgãos de comunicação social.

“O Governo tem a responsabilidade de fazer bem a promoção do hino nacional e vocês só precisam de cooperar ou coordenar com o Governo. Nós queremos, através destas plataformas de comunicação social, divulgar o hino nacional com alguns conhecimentos da execução do hino”, afirmou a secretária para a Administração e Justiça, frisando não haver lugar a “nenhuma sanção para o não cumprimento da lei”. “Nós não vamos limitar a liberdade de imprensa”, disse. Sónia Chan afirmou ainda que a futura promoção do hino nacional vai seguir os actuais mecanismos. “Não é uma coisa muito urgente, por isso nós vamos continuar a utilizar o mecanismo actual e, por isso, não vai afectar a liberdade de imprensa”, alegou a governante.

De acordo com a Rádio Macau, apesar do Governo ter assegurado que não haverá sanções para quem não responder a este pedido de colaboração, a Associação dos Jornalistas de Macau defende que os órgãos de comunicação social não são “instrumentos de propaganda” e entende que a lei é perigosa para a liberdade de imprensa. C.V.N.