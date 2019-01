Conhecidos os seleccionados para o programa de subsídios à arte da comunidade

O Instituto Cultural (IC) anunciou ontem que, depois de analisar as candidaturas ao “programa de subsídios à arte da comunidade 2019”, foram seleccionadas oito entidades para receber financiamento, entre um total de 16 candidaturas recebidas. A lista dos projectos seleccionados pelo IC inclui: “Minha História na Jornada”, da Comuna de Pedra; “Borboleta Colorida Espalhando Asa – Projecto de Coesão Comunitária de Teatro Uma Pessoa Uma História”, da Zero Distance Cooperative; “Luzes Cintilantes e Flores Resplandescentes – Projecto de Arte Comunitária”, da Dream Theater Association; “Mapa da Comunidade de Coloane e Visita guiada dos Moradores”, do Rolling Puppet Alternative Theatre; “Diário da Comunidade do Porto Interior 2019”, do Arts Empowering Lab; “O Que Eu Posso Fazer?”, da Godot Art Association; “Sobre Nós”, do Four Dimension Spatial, e “Exposição Temporária – Plano de Consolidação Comunitária da Rua dos Ervanários”, do Own Theatre. Os projectos serão executados um após o outro durante este ano, indica o IC.

Os membros do júri tiveram em conta critérios como conteúdo e criatividade, características do grupo/comunidade-alvo, exequibilidade e sustentabilidade do projecto, razoabilidade do orçamento, capacidades da associação e qualificações dos seus agentes, grau de participação dos grupos ou comunidades residentes e compatibilidade do projecto com este programa, indica o comunicado do IC. Os membros do júri incluíram dramaturgos, encenadores, artistas, curadores e formadores em teatro comunitário da Malásia, Hong Kong, Taiwan e Macau.

Este programa foi lançado pela primeira vez em Setembro de 2013, tendo como finalidade encorajar os grupos artísticos locais a interagirem com os residentes e a desenvolver criações artísticas nos bairros ou numa comunidade. A.V.