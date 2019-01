Ciclo Almodóvar na Cinemateca Paixão arranca com “fiesta” e tapas

Uma retrospectiva com 13 filmes de Pedro Almodóvar vai poder ser vista na Cinemateca Paixão, entre 16 de Fevereiro e 3 Março. O ciclo abre com comida e música espanhola ao vivo, a 16 de Fevereiro. Uma palestra intitulada “Abram Alas a Pedro Almodóvar: O Génio Heterodoxo do Cinema Espanhol”, por Ka Ming, crítico de cinema de Hong Kong, terá lugar a 17 de Fevereiro.

Cláudia Aranda

claudia.aranda.pontofinal@gmail.com

O espanhol Pedro Almodóvar é o realizador em foco na Cinemateca Paixão de 16 de Fevereiro a 3 de Março. “Realizador Em Foco: AMOR Almodóvar” é o nome da retrospectiva dedicada a revelar a “magia cinemática do mundialmente famoso realizador espanhol Pedro Almodóvar”, refere a nota da Cinemateca Paixão. A festa de abertura do ciclo será assinalada com música e comida espanhola a 16 de Fevereiro.

O programa apresenta treze das obras de Pedro Almodóvar, incluindo as películas premiadas em Cannes e em Hollywood “Tudo Sobre a Minha Mãe” (1999), “Fala Com Ela” (2002) e “Volver” (2006). O elenco de seis mulheres de “Volver” ganhou colectivamente o prémio de melhor actriz, ao qual se acumulou o prémio para melhor argumento na 59ª edição do Festival de Cinema de Cannes.

Em 1988 “Mulheres à Beira de Um Ataque de Nervos” foi indicado para os Óscares da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, na categoria de melhor filme estrangeiro. O realizador acabaria por vencer o Óscar nessa categoria no ano seguinte, em 1999, com “Tudo Sobre a Minha Mãe”, Em 2002 “Fala com Ela” conquistaria o Óscar para melhor argumento original. Cannes, tido como um dos principais festivais de cinema do mundo, premiou Pedro Almodóvar quatro vezes, concedendo o prémio do júri e para melhor realizador, em 1999, por “Tudo Sobre a Minha Mãe”. Em 2006, “Volver”, venceu o melhor argumento e, em 2011, “A Pele Que Habito”, conquistou o Prémio da Juventude, também em Cannes. Ambos “Tudo Sobre a Minha Mãe” e “Fale com Ela” conquistaram, igualmente, o Globo de Ouro para melhor filme estrangeiro em 1999 e 2002.

Este festival apresenta “uma das mais completas retrospectivas da obra de Almodóvar no universo de língua chinesa até ao momento”, refere a organização da cinemateca, sendo que cada filme contará com duas sessões. “Almodóvar é considerado um dos mais importantes realizadores da Espanha e da Europa contemporâneas” e o seus filmes “têm sido extraordinariamente bem recebidos pela crítica e pelo público”, refere a nota oficial. Além dos filmes premiados já referidos, o programa apresentará ainda “Julieta”, “Negros Hábitos”, “A Lei do Desejo”, “Saltos Altos”, “Carne Viva”, “Que Fiz Eu Para Merecer Isto?”, “Abraços Partidos” e “Má Educação”, e “Volver”.

Uma palestra intitulada “Abram Alas a Pedro Almodóvar: O Génio Heterodoxo do Cinema Espanhol”, vai ser apresentada por Ka Ming, crítico veterano de Hong Kong, que terá lugar na sala de projecção da Cinemateca Paixão das 15h às 16h30 de 17 de Fevereiro. Conduzida em cantonense com tradução simultânea em inglês, a palestra explora a obra de Almodóvar e o seu estilo narrativo inovador. Os interessados devem fazer uma inscrição prévia, apesar da entrada ser gratuita. A venda de bilhetes começará amanhã, sábado, 19 de Janeiro, pelas 10 da manhã na bilheteira da Cinemateca Paixão, assim como na página electrónica oficial.