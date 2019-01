Eva Koralnik: “A palavra holocausto não existia, nós estávamos a viver o Holocausto”

Numa época em que se assiste ao ressurgimento do racismo e do ódio na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil, a sobrevivente do Holocausto Eva Koralnik confessa-se “muito assustada”. “Os refugiados são os judeus de hoje”, disse a sobrevivente, que escapou à perseguição aos judeus pelo regime nazi, na Hungria, e que defende que para evitar que a história se repita é preciso continuar a contar o que aconteceu. “Vocês, porque estão a aprender e sabem o que aconteceu, podem ser os jovens que podem lutar contra estas coisas terríveis, seja onde for que aconteçam no mundo”, disse ontem na Universidade de Macau (UM), perante a plateia cheia de estudantes. Glenn Timmermans, professor da UM, que organizou a palestra, espera poder vir a trazer a Macau Madame Xia, uma das sobreviventes do massacre de Nanjing.

Cláudia Aranda

Claudia.aranda.pontofinal@gmail.com

É com muito medo que Eva Koralnik, 82 anos, sobrevivente do Holocausto na Hungria, vê o renascer do racismo, do ódio, do populismo e dos movimentos extremistas na Europa, que se têm manifestado particularmente contra à onda de refugiados que procuram asilo nos países europeus. “Se pensarmos em França, temos Le Pen, na Hungria, na Polónia, talvez não seja direccionado imediatamente a judeus, mas aos estrangeiros, e antissemitismo e racismo estão muito próximos, é uma combinação muito má na Europa e assusta-me, assusta-me muito”, disse ontem na Universidade de Macau (UM) a sobrevivente do extermínio que matou 450 mil judeus na Hungria nos anos finais da Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945). Um total de seis milhões de judeus morreu na sequência da perseguição executada pelo regime alemão nazi de Adolf Hitler, acção descrita pelo britânico Winston Churchill como “provavelmente, o maior e o mais horrível crime cometido em toda a história”. O Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto é celebrado a 27 de Janeiro.

Referindo-se a Viktor Orbán, primeiro-ministro da Hungria, a sobrevivente afirmou que “há uma nova geração de judeus húngaros, que ele não os ataca directamente, porque tem agora inimigos diferentes, que são os refugiados. Os refugiados são os judeus de hoje ele fecha as fronteiras e não os deixa entrar, ele esta concentrado nestes e não tanto nos judeus”.

Para Eva Koralnik, nascida em Budapeste em 1936, actualmente a viver em Zurique, na Suíça, tradutora de formação e profissão, a única maneira de inverter o crescimento do racismo é “estudar a história e saber o que a Europa passou, de maneira a não repetir-se”, disse perante uma sala de conferências cheia de estudantes. “Depois da guerra surgiu um ditado, ‘this should not happen again’, mas as gerações mais novas, se não estudarem a história, elas esquecem, por isso é que estou tão orgulhosa e agradecida, porque vocês não vão esquecer, porque estão a aprender e sabem e podem ser os jovens que podem lutar contra estas coisas terríveis, seja onde for que aconteçam no mundo, tudo o que vocês podem fazer é abrir os olhos, serem tolerantes e entender as outras pessoas, outras raças, para que isto nunca aconteça mais”, disse.

À pergunta do PONTO FINAL sobre a situação em Israel e os territórios ocupados da Palestina e a tensão permanente que se faz sentir na região, Eva respondeu, descrevendo o problema como “uma situação muito, muito difícil”. “Eu adoraria ver Israel como um pais pacífico, seria uma coisa tão maravilhosa. Israel é provavelmente uma das únicas democracias funcionais nesta área e seria maravilhoso se a paz existisse, se finalmente fossem implementados os acordos para a paz, mas eu não sou a pessoa com a solução para isso”, disse, fazendo ressalva de que essa é uma pergunta a colocar aos diplomatas israelitas.

Ontem soube-se, também, que Glenn Timmermans, professor da Faculdade de Artes e Humanidades (FAH) da UM, que organizou a palestra, está a trabalhar no sentido de trazer a Macau Madame Xia, uma das sobreviventes do massacre de Nanjing, quando tropas japonesas invadiram a cidade a 13 de Dezembro de 1937, matando cerca de 300 mil pessoas.

A culpa por ser sobrevivente

Pela primeira vez na Ásia, esta foi também a primeira para Eva Koralnik contar publicamente a sua história, em Hong Kong e Macau. “Para mim pessoalmente, trabalhei muito com literatura do holocausto mas não me considerava aquilo que se costuma chamar de sobrevivente. Sempre pensei que a geração dos meus pais é que era dos verdadeiros sobreviventes, eu era apenas uma criança, não tive que tomar decisões, apenas fui levada, esta é a primeira vez na minha vida que sou convidada a vir a um lugar como este, tudo aconteceu porque temos um amigo suíço que vive em Hong Kong e ele disse ‘vem cá ao Hong Kong Holocaust and Tolerance Centre’, o meu marido encorajou-me e vim. É a primeira vez que o faço”, disse.

Eva prosseguiu explicando a razão para adiar por tanto tempo a partilha da sua história. “Uma coisa que é sintomática, as pessoas que sobreviveram e talvez tenham perdido filhos, pais, nas câmaras de gás estavam envergonhadas e sentiam culpa por terem sobrevivido e por não terem sido mortas, sentiam vergonha por terem sobrevivido”, explicou. “É a culpa sentida pelos sobreviventes”, acrescentou Glenn Timmermans, explicando que, até 1961, “a maior parte dos sobreviventes não falava do Holocausto”. Explicou o professor que esta partilha da memória apenas começa quando se dá o julgamento de Adolf Eichmann, em 1961, processo que levou muitos judeus a testemunhar e a contar pormenores das atrocidades cometidas no decorrer do genocídio engendrado por este que foi considerado um dos principais responsáveis pelo Holocausto. “Só quando as testemunhas começam a falar, com todo o mundo a ouvir estas histórias, é que as pessoas começaram a perceber a enormidade do Holocausto”, prosseguiu. Eva esteve presente nesse julgamento em Jerusalém, que originou a obra “Eichmann em Jerusalém: um relato sobre a banalidade do mal”, de Hannah Arendt. “Em 1961 eu tinha acabado a universidade como tradutora e fui solicitada a traduzir o julgamento do Eichmann. Foi um trabalho muito duro, puseram-no numa gaiola de vidro para que as pessoas não o agredissem, mulheres e homens que haviam escapado de Auschwitz tiveram que contar o que viram, crianças a serem mortas à sua frente, coisas horríveis, que Eichmann havia organizado. Há um momento em que ele se declara inocente, porque nunca tinha visto sangue. Mas claro que ele não podia ver sangue, porque ele fez tudo isto a partir da sua secretária”, sublinhou Eva. No seguimento deste julgamento em Israel, Eichmann foi considerado culpado por crimes de guerra e enforcado em 1962.

O Holocausto visto por uma criança

“A minha história é a de uma criança com sete anos quando tudo isto aconteceu, mas lembro-me de muitas coisas de forma muito clara porque foi um período muito intenso. Nasci em 1936, tenho 82 anos, até aos seis, sete anos tive uma vida normal”, começou por dizer Eva, filha de pai húngaro, Willi Rottenberg, e mãe suíça, Berta Passweg, que perdeu a cidadania suíça ao casar com um cidadão não-suíço. Esta lei discriminatória só seria abolida em 1952.

Ao longo de cerca de uma hora, Eva contou vários momentos que antecederam a fuga que permitiu à mãe escapar para a Suíça, com a Eva e a irmã, um bebé de semanas, vivendo antes num esconderijo arranjado pelo diplomata suíço, Harald Feller. O pai havia de ficar para trás e ser enviado para um campo de trabalho. “Aqui é a parte do hospital onde nasci, era um hospital judeu, este hospital ficou muito famoso ou muito mal afamado porque os nazis, já no fim da guerra, quando os russos já estavam a libertar Budapeste, foram a este hospital e mataram toda gente, enfermeiras, médicos, doentes, bebés”, conta, referindo-se à imagem projectada. Apontando para uma outra fotografia, Eva explica: “Aqui estou com a minha mãe e o meu avô, um senhor encantador, eu adorava-o. Ele não foi levado para os campos, mas morreu no final da guerra, de fome, no final da guerra não havia nada para comer e ele deu o seu último pedaço de pão a uma criança, porque acreditou que a criança ainda poderia salvar-se. Acabou por morrer tal como muitos outros milhares nesta parte de Budapeste onde não havia sequer cemitérios e o meu pai teve que o enterrar com as suas próprias mãos”, descreve.

A invasão de Budapeste e da Hungria, até então aliada da Alemanha nazi, acontece a 19 de Março de 1944, e os nazis entram numa corrida contra o tempo para eliminarem a população de cerca de 800 mil judeus na Hungria. “Levaram a minha tia e milhares de pessoas para a marcha da morte [70 mil], já não tinham como levá-los para os campos de concentração e estas pessoas tinham que caminhar durante dias na direcção da Áustria e quem colapsasse era executado ou ali ficava”. O pai foi fazer trabalho forçado na reparação dos caminhos-de-ferro, os mesmos por onde seguiam os comboios para Auschwitz, viu mulheres a tentarem dar-lhe os filhos bebés para os salvar.

Eva dá o exemplo de outro incidente demonstrativo da crueldade dos nazis húngaros. “Eu tinha um primo que adorava, muito mais velho, tinha 18 anos, era alto, louro, olhos azuis, grande jogador de ténis e nadador. Uma vez ele estava na rua com os amigos, e a sua estrela amarela que o identificava como judeu, a passear durante as duas horas em que éramos autorizados a sair, e um destes soldados disse: ‘ei vem aqui um judeu, não deve ter esta aparência e disparou sobre ele, portanto percebem porque ele o matou porque a ideia dos alemães nazis era alcançar a raça pura, tinham que ser louros, ter olhos azuis, um judeu que se apresentasse assim não merecia viver, por isso o mataram”.

Acrescenta Eva que “a palavra holocausto não existia, nós estávamos a viver o Holocausto, mas ainda não tínhamos um nome. Tínhamos palavras para isso, deportação, câmaras de gás, extermínio, selecção, mas a palavra holocausto não existia, nós apenas vivíamos o medo todos os dias, a perda, estávamos ocupados a conseguir um pedaço de pão ou a escondermo-nos, era um luta diária, agora com a distância este genocídio terrível ganhou um nome, mas na altura era apenas a vida diária, era uma questão de sobrevivência”.

Harald Feller, Carl Lutz e Raoul Wallenberg, foram três nomes importantes na ajuda aos judeus. “Feller trabalhava com Lutz e tornou-se responsável pela minha mãe, ele escondia judeus e disse que ia fazer o seu melhor para salvar estas mulheres que haviam perdido a nacionalidade ao casarem com não-suíços”, contou a sobrevivente. A família seria recolocada num esconderijo na mesma altura em que o apartamento onde vivia foi ocupado por outras famílias judias, evacuadas dos subúrbios e concentradas em Budapeste, donde seguiriam para o campo de extermínio de Auschwitz-Birkenau. “O nosso apartamento estava cheio de gente, que acampava, nós saímos para irmos para o esconderijo, o lugar que Feller nos encontrou, que era do lado oposto do Museu Nacional. Era um domingo, quando comemos a nossa última refeição, antes de nos mudarmos para o esconderijo, o meu avô acompanhou-nos, chorava, quando disse adeus sabíamos que já não nos íamos ver mais”, prosseguiu Eva.

A fuga para a Suíça começa no dia 1 de Outubro de 1944, a família, já despojada das suas estrelas amarelas que as identificavam como judeus, teve que cruzar de comboio 800 quilómetros, de Budapeste até à fronteira, com muitos percalços pelo caminho. Em Viena, depois de perderem a ligação, acabariam por serem resgatados pelo próprio inimigo, oficiais da polícia secreta nazi, a Gestapo, que sem desconfiarem que estavam a lidar com judeus as instalaram no Hotel Metropole, que desde o início da guerra funcionava como quartel-general da Gestapo em Viena. O hotel foi bombardeado, restando hoje apenas um memorial. A família acabaria por chegar a salvo à Suíça. O pai juntar-se-ia apenas em 1946, mas só em 1960 é que a família conseguiu obter passaportes suíços, vivendo até essa altura como apátridas.

E como é que é voltar à vida normal depois do caos? Cada pessoa “digeriu o Holocausto de forma diferente”, diz Eva, explicando que, para quem “viu o lado negro da humanidade e conseguiu sobreviver”, tem a capacidade para depois ver “a luz muito mais brilhante, talvez não seja uma pessoa mais feliz, mas está mais consciente, e está cheia de gratidão, porque conseguiu sobreviver. Mas também há muitos sobreviventes que viveram coisas muito piores, como [o escritor] Primo Levi, que não conseguiram retomar a sua vida normal e cometeram suicídio, porque o seu lado negro era tão preto que não conseguiram continuar a viver”.