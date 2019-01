Benefícios fiscais para reconstrução de edifícios podem alimentar especulação, alertam deputados

A 2ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa deixou críticas ao projecto de lei de atribuição de benefícios fiscais para a reconstrução de edifícios por considerar que poderá produzir efeitos contrários ao combate à especulação imobiliária. Os deputados salientaram ainda a falta de um planeamento geral para a renovação urbana.

A proposta de lei que visa atribuir um conjunto de benefícios fiscais para a reconstrução de edifícios surge “manifestamente em sentido contrário” ao recente movimento de combate à especulação imobiliária. Isto mesmo defendem os deputados da 2ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL) no parecer sobre o Regime de Benefícios Fiscais para a Reconstrução de Edifícios, consultado pelo PONTO FINAL. Outra crítica é deixada à inexistência de um “planeamento geral e por zonas” para a tão almejada renovação urbana das zonas antigas da cidade.

“A proposta de lei, ao propor benefícios fiscais sobre as transmissões de bens imóveis que a demolição e a reconstrução de edifícios envolvam, surge manifestamente em sentido contrário ao recente movimento de agravamento fiscal nestas áreas, nomeadamente, as leis e outras medidas administrativas com vista ao combate à especulação no mercado imobiliário”, pode ler-se no parecer. No entanto, os deputados ressalvam que, “apesar de a demolição e a reconstrução de edifícios envolverem, possivelmente, mais de uma transmissão por parte dos promotores e dos proprietários, este tipo de transmissões deve-se somente à necessidade da demolição e reconstrução, e não deve implicar especulação, razão pela qual a proposta de lei lhes propõe benefícios fiscais”.

Esta proposta de lei em análise pela comissão é mais uma avançada pelo Governo com o objectivo de promover a renovação urbana. Neste sentido, os deputados apontam que, anteriormente, era utilizado um “quadro jurídico global” para regular de forma abrangente os assuntos relacionados com o reordenamento dos bairros antigos, mas que, agora, se opta por recorrer a vários diplomas para atingir este fim. A comissão escreve não se opor a esta opção legislativa, mas não deixa de sublinhar a inexistência de um “planeamento geral e por zonas que possa servir como critério, nem um enquadramento jurídico geral para a renovação urbana”. “Tal pode suscitar dificuldades de coordenação na aplicação de vários diplomas independentes que vão ser promulgados posteriormente”, pode ler-se no documento.

Em relação à exclusão do dever de sigilo de algumas profissões referente à divulgação de informações sobre o pagamento de impostos e emolumentos, prevista nesta proposta de lei, o parecer indica que normas semelhantes estão já previstas noutros dois diplomas. São eles a Lei do Imposto do Selo Sobre a Aquisição do Segundo e Posteriores Bens Imóveis Destinados a Habitação e o Regime Jurídico da Troca de Informações em Matéria Fiscal. No entanto, ressalva o documento, esta medida deve obedecer a determinados pressupostos previstos neste regime.

Dados avançados no parecer dão conta que, em 2017, existiam em Macau cerca de 2.700 edifícios baixos com mais de 30 anos e que o número de prédios residenciais, comerciais e industriais aumentou de 3.403, em 2008, para 4.846, em Setembro de 2018. “Crê-se que estes números vão aumentar de ano para ano, portanto, a questão relacionada com a manutenção, reparação ou reconstrução dos edifícios, bem como a melhoria do ambiente habitacional dos bairros antigos, é alvo da atenção da sociedade”, sublinham os membros da comissão.