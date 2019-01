Parada do Ano do Porco com orçamento de 27 milhões de patacas

Nos dias 7 e 10 de Fevereiro será realizada a Parada de Celebração do Ano do Porco, em duas zonas distintas da cidade. Para a edição deste ano do desfile, que serve também para comemorar o 20º aniversário do estabelecimento da RAEM, o orçamento será de 27,4 milhões de patacas, menos 3% do que no ano passado.

Catarina Vila Nova

Será no terceiro e no sexto dia do Ano Novo Lunar que vai sair à rua a Parada de Celebração do Ano do Porco. Os detalhes foram ontem revelados em conferência de imprensa por Helena de Senna Fernandes, directora da Direcção dos Serviços de Turismo (DST), que adiantou que, para a edição deste ano, foram disponibilizados 27,4 milhões de patacas. O desfile combina, uma vez mais, elementos gastronómicos e cada um dos 18 carros alegóricos será alusivo a um prato típico desta festividade. Os dias principais do evento serão 7 e 10 de Fevereiro, sendo nestas noites que se realizará a parada, havendo ainda outras actividades paralelas.

Este evento, sublinhou Helena de Senna Fernandes, será o primeiro deste ano organizado pela DST para assinalar o 20º aniversário da transferência de soberania de Macau para a China. “Este é o festival tradicional que as pessoas mais valorizam. A parada de celebração será o primeiro presente da DST para celebrar o 20º aniversário do estabelecimento da RAEM”, disse a dirigente. Para este ano, à semelhança de edições anteriores, são esperadas entre 70 a 90 mil pessoas, indicou Helena de Senna Fernandes. Já o orçamento, adiantou a directora da DST, sofreu uma redução de 3% em comparação com o ano anterior, fixando-se em 27,4 milhões de patacas.

Sob o tema “Passar o Ano Novo em Casa”, 18 carros alegóricos vão desfilar por algumas das principais artérias da cidade em duas noites. A primeira será no dia 7 de Fevereiro, com as festividades a começarem às 17h30, na Praça do Lago Sai Van, com actuações de vários grupos locais, da China continental, de Hong Kong, Eslováquia, França, Portugal, Inglaterra, Japão, Indonésia e Holanda. O espectáculo de abertura está marcado para as 20 horas, no mesmo local, e pelas 21h45 haverá fogo-de-artifício na Torre de Macau. Nessa noite, a parada vai partir da Praça do Lago Sai Van e segue pela Avenida Dr. Sun Yat Sen até chegar ao Centro de Ciência de Macau.

No dia 10 de Fevereiro, as comemorações começam às 20 horas, na Rua Norte do Patane, havendo lugar a espectáculos culturais 15 minutos depois no Jardim do Mercado Municipal de Iao Hon. Nessa noite, a parada arranca da Rua Norte do Patane em direcção à Avenida do Conselheiro Borja, segue pela Estrada do Arco e pela Estrada da Areia Preta até à Avenida da Longevidade e à Rua do Mercado de Iao Hon até chegar ao Jardim do Mercado Municipal de Iao Hon.

Para facilitar a deslocação do público aos vários sítios onde serão instaladas bancadas para assistir à parada, a DST irá disponibilizar um serviço de transporte gratuito com cinco carreiras de ligação entre Macau, Taipa e Coloane e o local do evento. Serão também colocados ecrãs gigantes em várias localizações com transmissão em directo do desfile, a partir das 20 horas. Os carros alegóricos estarão em exposição a partir das 22 horas de 7 de Fevereiro até às 17 horas de 10 de Fevereiro, na zona marginal do Centro de Ciência de Macau, e das 22 horas de 10 de Fevereiro até às 18 horas de 17 de Fevereiro na Praça do Tap Seac.