Óscar Cheong é o bailarino a solo que se move na insignificância das coisas

A nova galeria de arte “At Light” é o espaço que se abre ao bailarino Óscar Cheong que, com movimentos subtis, se centra na insignificância das coisas em “Transmissão Silenciosa”, espectáculo integrado na programação da 18ª edição do Festival Fringe. A ‘performance’, com coreografia de J Lei, está agendada para 18, 19 e 20 de Janeiro, e completa-se com o trabalho de vídeo de Joein Leong e o desenho ao vivo pela artista conceptual norte-americana Morgan O’Hara.

Cláudia Aranda

claudia.aranda.pontofinal@gmail.com

Óscar Cheong é o bailarino que se move a solo na coreografia “Transmissão Silenciosa” integrado na programação da 18ª edição do Festival Fringe da Cidade de Macau. O espectáculo vai ter lugar nos próximos dias 18, 19 e 20 de Janeiro, às 20 horas na sexta-feira e no sábado, e às 17h30 no domingo, no espaço da galeria “At Light”, no Pátio do Padre Narciso. A ‘performance’ completa-se com o trabalho de vídeo de Joein Leong e o desenho ao vivo pela artista conceptual norte-americana Morgan O’Hara.

“Nesta ‘performance’ focamo-nos nas coisas insignificantes da vida, que é também uma forma de falar da vida e da morte. Eu, enquanto bailarino, foco-me em movimentos subtis e em mostrar como eu movo o meu corpo, acho que é muito simbólico da imagem ideal no espaço”, explicou Óscar Cheong ao PONTO FINAL. A coreografia e a direcção artística estão a cargo de J Lei, autora da primeira actuação de dança desempenhada pelo bailarino, ainda nos tempos da universidade.

Na projecção de vídeo da artista local Joein Leong “a imagem foca-se no brilho da luz em si, que funciona como uma fonte de luminosidade durante a ‘performance’”, acrescenta o artista. “Temos vindo a trabalhar com a luz e o espaço. Não há nada de realmente tangível ou uma imagem óbvia no cenário, não há personagens nem imagens no vídeo, a ideia principal, tal como na ‘performance’, é tentar focarmo-nos nas pequenas coisas, que não são significantes, por isso, a ideia da projecção é trabalhar o brilho da luz”, prosseguiu. Os movimentos serão por vezes lentos, mas focados, sobretudo, nos movimentos do dia-a-dia. Para mim como ‘performer’ centro-me na insignificância das coisas, de como vivemos, e em quanta força nós temos que colocar para estarmos vivos”, prosseguiu Óscar Cheong,

Por sua vez Morgan O’Hara vai projectar no espaço e no corpo do bailarino os seus desenhos a lápis de carvão, realizados ao vivo, numa tentativa de perseguir, em tempo real, “o movimento vital dos seres-vivos, transcendendo a figuração e a abstracção, executando uma tradução neural directa de uma acção humana para outra”, lê-se na página electrónica dedicada à artista. Morgan O’Hara é conhecida pelo traço metódico delineado com vários lápis afiados e ambas as mãos. Com um desempenho baseado no compasso do tempo, “O’Hara condensa o movimento em acumulações de linha de grafite que combinam o refinamento controlado do desenho clássico com a sensualidade natural do gesto espontâneo”.

A produção de “Transmissão Silenciosa” é da Artistry of Wind Box Community Development Association, dirigida por Mandy Ip, e que funciona “focada em projectos diferentes, principalmente desenvolvendo arte através da sociedade”, explicou Óscar Cheong. O ano passado a associação desenvolveu um programa relacionado com a vida e a morte, sendo este um dos capítulos desse projecto. “Este ano no Fringe tentamos fazer com uma duração mais longa e a uma escala maior”, explicou.

A nova galeria de arte “At Light” é o espaço que se abre ao bailarino de Macau de 32 anos, a trabalhar nas artes performativas desde há mais de 10 anos, desde que se formou na Faculdade de Gestão de Empresas da Universidade de Macau. Foi nessa altura que o artista começou a trabalhar no campo da ‘performance’ e, depois de se formar, continuou na área da gestão e administração conjugando o seu trabalho de organizador de espectáculos com o trabalho performativo. Antigo colaborador do Armazém do Boi, com quem continua a cooperar em ‘part-time’, Oscar Cheong mantém-se membro da Comuna de Pedra e da Soda-City Experimental Workshop Arts Association, grupo local especialista em teatro ‘site specific’.