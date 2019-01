Obras suspensas em estaleiro da Areia Preta depois de morte de trabalhador

A Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) ordenou a suspensão de todas as obras num estaleiro do bairro da Areia Preta depois de um trabalhador ter morrido ontem na sequência de um acidente. O acidente aconteceu num estaleiro de obras de construção da intercepção de águas residuais nas saídas dos colectores pluviais junto à costa do bairro da Areia Preta.

O acidente ocorreu quando um trabalhador transportava materiais para proceder à montagem de cofragem nas paredes e, subitamente, cerca de 20 desses materiais resvalaram para a zona onde se encontrava a vítima, julgando-se que a mesma terá supostamente caído e batido com a cabeça num objecto, causando-lhe a morte, indica o comunicado da DSAL. Num comunicado divulgado ontem, a DSAL confirmou que vai “prestar apoio nos assuntos relacionados com a indemnização decorrente desse acidente”.

A DSAL diz ainda que “o empreiteiro terá de implementar plenamente medidas eficazes de melhoria da segurança e saúde ocupacional e só depois de apresentar o relatório de investigação do acidente e tiver obtido a aprovação da DSAL é que poderá retomar as obras”, acrescentando que vai continuar a investigar o sucedido para determinar as causas do acidente e, se se verificar que houve uma infracção ao regulamento de higiene e segurança no trabalho da construção civil, o empreiteiro será autuado.

Num outro comunicado divulgado pela Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT), esta direcção diz também ter ordenado a “suspensão imediata” de todas as obras do respectivo estaleiro. A DSSOPT diz ainda ter solicitado ao empreiteiro e à entidade fiscalizadora a apresentação do relatório da investigação do acidente. A.V.