Menina de quatro anos faleceu ontem no São Januário

Uma menina de quatro anos e cinco meses faleceu ontem no Centro Hospitalar Conde de São Januário devido a um hipertireoidismo raro complicado com cardiomiopatia dilatada, referiram ontem os Serviços de Saúde. A menina deu entrada nos serviços de urgência do hospital a 13 de Janeiro com um inchaço anormal dos membros inferiores e dificuldades respiratórias, tendo sido tratada na ala pediátrica. No dia 15 de Janeiro a criança manifestou febre, tendo as amostras respiratórias revelado uma reacção positiva do vírus influenza A H3N2. A situação clínica viria a agravar-se na noite do mesmo dia tendo sido necessário recorrer à ventilação artificial, acrescenta o comunicado do organismo. O quadro clínico piorou na manhã de ontem, com batimento cardíaco e pressão arterial instáveis, provocando uma insuficiência cardíaca. Segundo os especialistas pediátricos, a menina faleceu devido ao hipertiroidismo complicado com cardiomiopatia dilatada, descartando uma relação com a infecção da influenza

Os Serviços de Saúde acrescentam que existem ainda 15 pacientes hospitalizados. Entre os casos mais graves registam-se um homem com 86 anos internado no São Januário a 4 de Janeiro, um menino com quatro anos e seis meses internado no dia 6 por encefalite grave, uma menina com dois anos internada no dia 11 no Hospital Kiang Wu por encefalite leve e uma menina com um ano e oito meses internada igualmente no Kiang Wu, a 13 de Janeiro, por gripe associada com pneumonia, necessitando de ser apoiada por uma máquina de ventilação de forma temporária.

Relativamente à vacinação, os Serviços de Saúde informam que foram já vacinadas 127 mil pessoas contra a gripe de Inverno 2018-2019, com uma taxa de cobertura populacional de 20%, “um nível muito alto na Ásia”.