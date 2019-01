Já foi comprado o gás pimenta para equipar polícias da linha da frente

Wong Sio Chak confirmou ontem que o Executivo já comprou o gás pimenta que servirá para equipar os polícias da linha da frente. O objectivo é garantir que todos estes agentes estejam equipados com gás pimenta até ao final deste mês. Sobre a criminalização das pensões ilegais, o secretário para a Segurança referiu que “é necessário encontrar a essência do problema”.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Depois da festa do Ano Novo Lunar, no Estabelecimento Prisional de Macau, o secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, afirmou que o Governo já comprou gás pimenta para equipar os agentes policiais da linha da frente. O governante falou ainda sobre a questão da criminalização das pensões ilegais, reafirmando que este deve ser o último recurso. “É preciso encontrar a essência do problema”, afirmou.

Foi na sequência da situação, no passado dia 3 de Janeiro, em que um agente se viu obrigado a disparar a arma de fogo para o ar durante um desacato com três indivíduos, que Wong Sio Chak defendeu a ideia de equipar os agentes da polícia com gás pimenta. Ontem, o secretário adiantou que o gás pimenta já foi comprado e que quer que todos os agentes da linha da frente estejam munidos desta ferramenta até ao final de Janeiro. “Macau é uma cidade turística, há muitos casinos e nos casinos há muitos incidentes, sendo difícil evitar todos os casos. Vamos dar mais formação aos agentes para aperfeiçoar os respectivos mecanismos, por isso sugeri utilizar gás pimenta”, justificou o governante.

Num comunicado divulgado pelo Governo na tarde de ontem, é explicado que o processo de aquisição do gás pimenta foi acelerado para que os agentes em causa possam estar equipados até ao final do mês e que será realizada uma formação adequada do pessoal.

Relativamente à situação do agente que foi agredido no átrio do hotel Galaxy, o gabinete de Wong Sio Chak informou durante a tarde que foi submetido a uma avaliação que revelou resultados normais, podendo regressar às suas funções. Contudo, o agente está actualmente a desempenhar outras funções, não se conhecendo a data do regresso do agente à linha da frente.

CRIMINALIZAÇÃO DAS PENSÕES ILEGAIS, “O ÚLTIMO RECURSO”

Ainda nesta conferência de imprensa, após a festa no Estabelecimento Prisional de Coloane, o secretário para a Segurança falou sobre a criminalização das pensões ilegais, dizendo apenas que “é necessário encontrar a essência do problema”. “Nós sabemos que a sociedade tem preocupações sobre esta matéria”, acrescentou. Wong Sio Chak voltou também a afirmar que “a criminalização deve ser o último recurso”.

Num comunicado divulgado na tarde de ontem pelo gabinete do secretário, lê-se que “a Polícia Judiciária, nas suas operações de prevenção e de combate, caso detecte ilegalidades irá comunicar de imediato à Direcção dos Serviços de Turismo para acompanhamento bem como enviará investigadores para todo o processo de averiguação por forma a prestar o devido auxílio”.

Recorde-se que o grupo que vai estudar a possibilidade de criminalização das pensões ilegais, liderado pela secretária para a Administração e Justiça Sónia Chan, reuniu-se na passada terça-feira pela primeira vez. Se este grupo concluir que as pensões ilegais devem ser criminalizadas, o assunto terá ainda de ser alvo de uma consulta pública. Actualmente, a situação é sancionada com multa.

………………

DST selou mais uma fracção suspeita de ser uma pensão ilegal

A Direcção dos Serviços de Turismo (DST) selou a fracção habitacional onde, na madrugada de terça-feira, ocorreu um conflito que acabou por resultar na morte de um homem, por existirem “fortes indícios” que esta unidade estava a ser utilizada para prestação de alojamento ilegal. A informação foi ontem avançada ao PONTO FINAL por Helena de Senna Fernandes, directora da DST. “Ontem já selamos aquela fracção autónoma e agora estamos a seguir os nossos trâmites em termos de processo sancionatório sobre o alojamento ilegal. Há fortes indícios que é um alojamento ilegal e, por causa disso, selámos a fracção”, disse a dirigente. Em relação ao outro caso envolvendo uma alegada pensão ilegal onde morreu recentemente uma mulher por suspeita de inalação de monóxido de carbono, Senna Fernandes disse que ainda está sob investigação. A este jornal, a Polícia Judiciária (PJ) disse que o homem que faleceu tinha 47 anos e era cidadão da China continental, suspeitando-se que fosse o arrendatário da fracção em causa. Segundo explicou a PJ, na madrugada de terça-feira, a vítima e outros dois homens do interior da China envolveram-se numa briga com facas, acabando por ficar os três feridos. Foi o homem que acabaria por morrer que ligou para a polícia, por volta das cinco da manhã, e quando a ambulância chegou ao local este “não se sentia bem”, disse a PJ. O homem foi levado para o Centro Hospitalar Conde de S. Januário onde morreu pelas oito da manhã. A autópsia não revelou quaisquer feridas mortais, apenas cortes ligeiros nas mãos e hematomas na cara e pescoço. Até ontem à noite não havia sido confirmada a causa da morte, mas a PJ não está a tratar o caso como um homicídio. Os outros dois homens sofreram apenas ferimentos ligeiros nas mãos, peito e ombros. C.V.N.