G2E Asia anuncia novo segmento de tecnologia financeira

A exposição Global Gaming Expo (G2E) Asia anunciou ontem um novo segmento direccionado para a tecnologia financeira. Para este novo segmento, foi iniciada uma colaboração com o centro financeiro internacional de Hong Kong Blockchain Labs, indicam os organizadores do evento em comunicado. A edição deste ano, que será a 13ª consecutiva, irá realizar-se entre 21 a 23 de Maio no Venetian. Segundo explicam os organizadores do G2E Asia, o sector da tecnologia financeira deverá crescer anualmente cerca de 72,5% entre 2015 e 2020, atingindo 72 mil milhões de dólares norte-americanos.

Em comunicado, a organização do G2E Asia explica que o segmento dedicado à tecnologia financeira asiática pretende ser uma “plataforma especializada onde todos os participantes podem explorar novas parcerias e oportunidades de negócio com profissionais do sector financeiro, desde operadores de plataformas de jogo e casinos a instituições bancárias e financeiras e integradores de sistemas de tecnologia financeira”. “O segmento irá juntar membros influentes da comunidade da tecnologia financeira através de uma perspectiva exclusivamente asiática para partilharem ideias. O fórum irá apresentar temas que vão desde a tecnologia ‘blockchain’ aplicada ao jogo, juntamente com inovações em pagamentos”, pode ler-se no comunicado.

