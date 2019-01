Fim da segunda fase de construção da nova prisão previsto para Maio

A previsão foi feita por Cheng Fong Meng: a segunda fase da construção da nova prisão de Ka Ho deverá estar concluída até Maio. “O andamento das obras corre de acordo com o programado. Prevê-se que em Maio seja concluída esta segunda fase. A terceira fase, incluindo o edifício administrativo, o edifício de segurança e as instalações para treino do pessoal, está a aguardar a aprovação da secretaria de Solos e Obras Públicas”, adiantou Cheng Fong Meng.

Na conferência de imprensa após a festa do Ano Novo Lunar na prisão de Coloane, o responsável referiu que este estabelecimento prisional tem actualmente uma lotação de 90%. “Temos uma tendência de aumento e temos de resolver esta situação”, disse. Segundo os dados referentes à população prisional até 31 de Dezembro de 2018, há um total de 1458 reclusos. A nova prisão que está a ser construída em Ka Ho terá capacidade para 2700 reclusos. Além da construção da nova prisão, Cheng Fong Meng disse ainda que estão a ser levados a cabo trabalhos de remodelação do estabelecimento da prisão existente para que fique com capacidade para mais 800 reclusos. O responsável disse ainda que cada recluso custa ao Governo, em média, 400 mil patacas por ano.

Sobre a falta de recursos humanos, o director dos Serviços Correccionais admitiu a escassez: “Temos falta de pessoal de guardas e estamos a fazer um recrutamento de mais 70 quadros. Actualmente, temos 700 e tal guardas. Incluindo 180 guardas estrangeiros”.

Cheng Fong Meng garantiu que ainda não há qualquer câmara de vigilância dentro das celas, mas que estas já podem ser instaladas, apesar de não ter indicado uma data para a sua instalação. “Damos sempre importância à privacidade dos reclusos, já trocámos opiniões com o Gabinete de Proteção de Dados Pessoais e, após uma verificação no local deste gabinete, já podem ser instaladas câmaras em celas disciplinares”, adiantou. A.V.