Executivo recua e aceita instalar câmaras de vídeo dentro dos táxis

Na última versão da lei dos táxis foi incluída uma norma que dita a instalação de câmaras de vídeo nos veículos, alteração há muito pedida pelos deputados. Raimundo do Rosário disse ter recebido um parecer positivo por parte do Gabinete de Protecção de Dados Pessoais quanto a esta medida e que as imagens e sons captados dentro dos táxis não serão transmitidos à polícia.

Catarina Vila Nova

catarinavilanova.pontofinal@gmail.com

Os deputados insistiram e o Governo acabou por ceder numa das questões que opôs, desde o início da discussão da lei dos táxis, ambas as partes. “Vai haver captação de imagem”, anunciou ontem Raimundo do Rosário, após aquela que foi a última reunião com a 3ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL) para discutir este diploma. O secretário para os Transportes e Obras Públicas garantiu que não haverá lugar à transmissão de dados para a polícia e que tanto os vídeos como as gravações sonoras ficarão armazenados numa “caixa preta”, apenas podendo ser acedidos pelo director da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) em caso de queixa.

“Vai haver captação de imagem. Depois de considerar e reconsiderar foi a conclusão a que se chegou”, revelou ontem Raimundo do Rosário, em declarações aos jornalistas, à saída da reunião com os deputados. “Nós obtivemos um parecer favorável do Gabinete de Protecção de Dados Pessoais. Já tínhamos do som e, agora, foi perguntado e respondemos que sim, que temos esse parecer”, adiantou o governante. A lei, referiu o secretário, não irá definir o local onde será instalada a câmara de vídeo, mas a intenção do Governo é que fique colocada junto ao retrovisor, ou seja, irá captar as faces do motorista e dos passageiros.

Os dados recolhidos tanto pelos gravadores de som como pelas câmaras de vídeo vão ficar armazenados numa “caixa preta”, semelhante àquelas utilizadas nos aviões, e o tratamento a dar a estas informações será o mesmo. “Ficará numa espécie de caixa preta – como nos aviões – e essa caixa só será aberta em caso de necessidade. A própria caixa está feita para, ao fim de 30 dias, apagar os dados. Em caso de necessidade abre-se a caixa, mas se não houver nada de especial, ao fim de 30 dias automaticamente é apagado e não há transmissão de dados nem para a polícia, nem para a DSAT”, explicou o governante.

Ainda que esta tenha sido uma alteração reiteradamente pedida pelos deputados desde o início da discussão sobre o Regime Jurídico do Transporte de Passageiros em Automóveis Ligeiros de Aluguer, a medida não deixou de ser anunciada com avisos por parte dos deputados. “Durante a reunião, o Governo foi alertado para a necessidade de haver cuidado na aplicação prática da norma relativa à instalação de equipamentos de gravação de imagem, de forma a salvaguardar a protecção dos dados pessoais”, disse Vong Hin Fai. Contudo, o presidente da 3ª Comissão Permanente da AL ressalvou que “houve um deputado que disse tratar-se de uma solução que é um paliativo para resolver todas as questões que verificamos no sector”. “Para resolver de raiz os problemas é preciso haver uma reforma de todo o sector”, afirmou o deputado não identificado, citado por Vong Hin Fai.

Em relação às situações que podem levar à consulta dos dados contidos na “caixa preta”, o presidente da comissão esclareceu que será mediante a apresentação de uma queixa. “Se não for feita nenhuma investigação, ninguém, nem o Governo, pode ter acesso aos registos armazenados. Só quando for aberto um inquérito ou tiver início uma investigação é que o director [da DSAT] poderá extrair os dados armazenados”, garantiu.

Vong Hin Fai disse existir já um texto preliminar do parecer sobre esta proposta de lei, encontrando-se a comissão a aguardar apenas pela versão final. “Estamos confiantes que nos próximos dias vamos concluir a apreciação [da proposta de lei]”, afirmou.