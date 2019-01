Dragões, magia e baladas: um espectáculo entre arame farpado

Os reclusos foram os protagonistas do espectáculo que marca a chegada do Ano do Porco dentro do Estabelecimento Prisional de Macau. No pátio da ala masculina, cercados por um muro e sob o olhar atento da polícia de choque, 144 reclusos participaram com números de dança, magia e artes marciais. Para o número musical, os reclusos prepararam duas baladas sobre saudade e esperança.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

À entrada dos jornalistas no recinto que serve de pátio à ala masculina do Estabelecimento Prisional de Macau, em Coloane, as cabeças dos reclusos que esperam sentados pelo início das festividades rodam para verificar quem chega, trocando sussurros. É a única vez do ano que a prisão se abre à imprensa.

No palco, rodeado de muros com arame farpado, ultimam-se os preparativos para a festa de Ano Novo Lunar dos reclusos. Na plateia não há misturas: jornalistas sentados à esquerda, convidados – onde se incluem o secretário para a Segurança Wong Sio Chak e o director dos Serviços Correccionais Cheng Fong Meng – ao centro e, à esquerda, os reclusos, vestidos de uniforme bege. Num andar superior está a polícia de choque a vigiar o evento que é anualmente organizado pela Direcção dos Serviços Correccionais e pela Cáritas de Macau.

Os tambores começam a rufar e é quando um leão e um dragão avançam para o palco para a tradicional dança chinesa, dando início ao espectáculo. Depois dos aplausos tímidos dos reclusos e dos pouco mais vigorosos aplausos da bancada do centro, a dos convidados, é tempo do número de magia. Três reclusos vestidos de negro e com cartolas vermelhas fazem aparecer e desaparecer objectos, sendo, depois, interrompidos pelos palhaços.

Segue-se um número de dança chinesa, em que um grupo de reclusas manuseia de forma delicada chapéus de chuva cor-de-rosa, fazendo contraste com a actuação seguinte: as artes marciais. Algo descoordenados, mas obstinados, os homens fazem uma demonstração do wushu chinês.

Pontuado pelo ocasional aparecimento dos palhaços, a festa vai-se fazendo com um grupo de reclusas nas percussões africanas, a que se junta uma coreografia de dança ao som de hip-hop protagonizado por um grupo de cerca de uma dezena de reclusas. O ponto alto pertence à banda da prisão: no palco, um baterista, dois guitarristas, um baixista e, com uma t-shirt onde se lê “I Love Macau”, o vocalista canta duas baladas, uma sobre esperança num futuro melhor e outra sobre as saudades da família e dos amigos. Letra e música da autoria dos reclusos. O momento redunda no maior aplauso da manhã.

A festa culmina no almoço, a que os jornalistas já não assistem. Leitão, pato, camarões, massa chinesa e frutas da época são alguns dos exemplos que constam do menu oferecido aos reclusos por parte da Cáritas Macau.

Este ano, 144 reclusos participaram nas representações e nos trabalhos da festa, participando em ensaios durante os últimos quatro meses. O evento permite “às pessoas condenadas, durante o Ano Novo Lunar, sentir a festividade e a atenção prestada por diversos sectores da sociedade”, lê-se no comunicado distribuído aos jornalistas. “Os reclusos sentem a festividade. Convidámos pessoas de diferentes sectores da sociedade para transmitir uma mensagem de apoio e atenção para os reclusos. Aumenta, por isso, a confiança dos reclusos. Eles aproveitam este evento para mostrar os seus talentos e a suas capacidades”, disse, na conferência de imprensa que se seguiu, o director dos Serviços Correccionais Cheng Fong Meng, à frente do emblema desta direcção, onde o lema diz: “Recuperar o homem para a sociedade”.