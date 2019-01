Co-arguidos do Chefe do Executivo continuam a ter direito a recurso

O Governo decidiu atribuir o direito de recurso aos co-arguidos do Chefe do Executivo em casos judiciais, noticiou ontem a Rádio Macau. A alteração consta na última versão da Lei de Bases da Organização Judiciária, apresentada à 3ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL). Estes cidadãos vão continuar a ser julgados em primeira instância pelo Tribunal Judicial de Base, enquanto que o Chefe do Executivo será imediatamente julgado pelo Tribunal de Última Instância, passando a ser o único titular de um dos principais cargos políticos a não ter direito ao recurso.

“A comissão defendeu que, neste caso, os arguidos comuns deviam ter direito a recurso. Na versão inicial da proposta deixavam de ter este direito. Nesta nova versão do Governo, os cidadãos comuns vão continuar sujeitos ao regime vigente, isto é, vão ser julgados, primeiro, no Tribunal Judicial de Base”, disse ontem Vong Hin Fai, presidente da 3ª Comissão Permanente da AL, citado pela Rádio Macau. Por outro lado, será o Tribunal de Segunda Instância que vai julgar, em primeira instância, os casos que envolvam secretários, deputados, membros do Conselho Executivo, comissários, o comandante-geral dos Serviços de Polícia Unitários e o director-geral dos Serviços de Alfândega, mesmo que haja arguidos que não exercem funções públicas. Sobre o porquê de, nestes casos, existir apenas uma hipótese de recurso para os co-arguidos, Vong Hin Fai atirou a explicação para o parecer.

Por esclarecer está o modo como serão escolhidos os juízes que vão ficar responsáveis por julgar os casos relacionados com a segurança nacional. Ontem, Vong Hin Fai adiantou que o Conselho dos Magistrados Judiciais vai “considerar a capacidade, a experiência e a antiguidade dos juízes que serão designados”. “Em relação aos juízes responsáveis pelos processos de segurança do Estado ou aos que vão fazer o inquérito, tudo isso será feito de acordo com o artigo 19-A”, explicou o deputado. Este artigo indica que estes magistrados serão “previamente designados pelo Conselho dos Magistrados Judiciais, por períodos de dois anos, de entre os de nomeação definitiva e que sejam cidadãos chineses”. C.V.N.