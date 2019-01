Cada sobrevivente do holocausto tem uma história única, a de Eva Koralnik é ouvida hoje na UM

Eva Koralnik fala hoje na Universidade de Macau (UM) sobre a sua história enquanto sobrevivente do holocausto na Hungria, invadida pela Alemanha Nazi em 1944, “o período mais intenso do extermínio, quando cerca de 450 mil judeus foram mortos em menos de três meses”, refere o professor Glenn Timmermans, que promove o evento. Esta vai ser uma oportunidade, também, para falar das pessoas que arriscaram a vida, algumas perderam-na, para salvar os judeus.

Eva Koralnik, sobrevivente do holocausto na Hungria, vai estar hoje na Faculdade de Letras e Humanidades da Universidade de Macau (UM) para uma palestra, a partir das 11 horas. Depois da presença em Macau, o ano passado, de Werner Reich, sobrevivente de Auschwitz, Macau vai poder conhecer a história de outra sobrevivente da perseguição aos judeus levada a cabo pelo regime alemão Nazi de Adolf Hitler, durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

“A oportunidade de conhecer um sobrevivente do holocausto, particularmente nesta parte do mundo, é já muito rara. Daqui a 10 anos já não vai haver sobreviventes. Penso que, enquanto pudermos, devemos trazê-los, porque eles são a derradeira ligação e testemunho daquilo que foi o pior crime da humanidade na história, que, em breve, vão desaparecer”, disse ao PONTO FINAL Glenn Timmermans , professor na UM e promotor do evento. Eva Koralnik chega a este lado do mundo a convite da organização “Hong Kong Holocaust and Tolerance Centre”, do qual Glenn Timmermans é director. O centro assinala todos os anos o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, celebrado a 27 de Janeiro.

“Eva vai fazer uma apresentação de cerca de uma hora para contar a sua história, porque cada sobrevivente tem a sua história. A história de Eva não é a mesma que a do ano passado, ela não esteve num campo de concentração, nem foi enviada para Auschwitz. Mas ela escapou à ocupação Nazi da Hungria”, prosseguiu Glenn Timmermans.

A Hungria, que se manteve do lado do regime Nazi, acabaria por ser o último território europeu a ser ocupado por Hitler, em 1944. “No início de 1944, a maior parte dos judeus na Europa haviam sido assassinados, o único país onde havia ainda uma grande comunidade era a Hungria e quando o líder húngaro tenta fazer um acordo separado com os aliados, a Inglaterra, os Estados Unidos e a Rússia, Hitler invade a Hungria. Nessa altura havia cerca de 800 mil judeus na Hungria, mas entre Maio e Julho de 1944, o holocausto intensifica-se e é quando cerca de 450 mil judeus são mortos em três meses, havia tantos judeus a serem levados para Auschwitz, dia e noite, que começaram a matar e queimar pessoas fora das câmaras de gás. Eva foi uma das poucas afortunadas a escapar, escondida por diplomatas suíços”.

Eva Koralnik nasceu em Budapeste em 1936, filha de pai húngaro, Willi Rottenberg, e mãe suíça, Berta Passweg, que perdeu a cidadania suíça ao casar com um cidadão não suíço. Com a ajuda de Harald Feller, diplomata da missão suíça em Budapeste, Eva, a mãe e a irmã mais nova, conseguem fugir para a Suíça. Willi Rottenberg foi levado para um campo de trabalho, juntando-se à família em 1946. Em 1961, durante o julgamento de Adolf Eichmann, tido como um dos principais responsáveis pela deportação dos judeus europeus durante o holocausto, Eva trabalhou como tradutora na Sala de Imprensa do Tribunal. Eva é casada com Pierre Koralnik, realizador e documentarista, que vai também estar presente em Macau. “Esta vai ser uma oportunidade, também, para falarmos destas pessoas que arriscaram a vida, algumas perderam-na, para salvar judeus”, disse o professor, fazendo referência ao industrial alemão, Oskar Schindler, e ao diplomata português Aristides de Sousa Mendes.

Período que antecede holocausto “não é comparável aos tempos actuais”

A memória dos anos de 1930 e do período que antecedeu a Segunda Guerra Mundial tem vindo a ser invocada por sobreviventes do holocausto e analistas políticos para alertar sobre as mudanças em curso na Europa e nos Estados Unidos da América (EUA). A onda de movimentos populistas e nacionalistas na Europa, e o seu equivalente nos EUA, tem sido comparada aos movimentos que surgiram no período que antecedeu a Segunda Guerra Mundial. Glenn Timmermans defende, todavia, que “não se devem fazer paralelismos entre o holocausto e os tempos actuais”. “Temos que ter cuidado para não fazermos paralelismos, penso que muita gente vê paralelismos. Realmente se olharmos para o mundo de hoje, desde Putin na Rússia, ao novo presidente no Brasil, à América e ao que se está a passar na Europa, veja a Hungria de [Viktor] Orbán, é populismo, e, sobretudo, quando há uma crise económica, qualquer um culpa os banqueiros judeus, permanecem estes velhos clichés e estereótipos”, disse.

Apesar de reconhecer que se vive hoje “um mundo estranho”, o professor defendeu, no entanto, que “se compararmos tudo à Alemanha Nazi”, então perde-se a noção do que foi realmente aquele período, “que foi o pior de sempre”. “Ainda não atingimos esse ponto no mundo em que as pessoas são tratadas como na Alemanha Nazi”. Mas, alertou, “certamente temos que estar atentos aos sinais de aviso, aos perigos do populismo, aos nacionalismos radicais, particularmente na Hungria, na Polónia, na Grécia, onde há movimentos nacionalistas extremistas. Estes são sinais de aviso, mas não podemos dizer que vivemos nos anos de 1930 do nazismo”, frisou.