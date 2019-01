Benefícios fiscais para reconstrução de edifícios estendem-se também aos proprietários

À terceira versão do Regime de Benefícios Fiscais para a Reconstrução de Edifícios foi aditado um artigo que visa separar os promotores dos empreendimentos dos proprietários dos edifícios. Estes últimos vão passar também a gozar de determinados benefícios fiscais com o objectivo último de acelerar o processo de renovação urbana.

Catarina Vila Nova

catarinavilanova.pontofinal@gmail.com

Na última versão de trabalho sobre o Regime de Benefícios Fiscais para a Reconstrução de Edifícios, o Governo aditou um artigo que permite aos proprietários gozarem destas regalias. Até aqui, apenas os promotores dos empreendimentos estavam isentos do pagamento de selo sobre a aquisição do segundo e posteriores imóveis destinados a habitação ou sobre a aquisição do direito de propriedade sobre bens imóveis destinados a habitação a serem demolidos. Contudo, naquela que é já a terceira versão do diploma entregue pelo Executivo à Assembleia Legislativa (AL), foi aditado um artigo que atribui aos proprietários dos edifícios a isenção dos emolumentos do registo predial.

“Quando a demolição ou reconstrução de edifícios efectuadas nos termos da lei não envolve a transmissão de bens imóveis, ou seja, os imóveis não vão ser transmitidos para o promotor, então os proprietários daqueles edifícios estão isentos dos emolumentos do registo predial que devem ser pagos pela respectiva demolição e reconstrução. Assim sendo, como aqui não envolve qualquer transmissão, então está isento do pagamento desses emolumentos”, explicou ontem Chan Chak Mo, presidente da 2ª Comissão Permanente da AL, após a reunião com o Governo para discutir na especialidade o Regime de Benefícios Fiscais para a Reconstrução de Edifícios.

Esta proposta de lei prevê benefícios fiscais relacionados com o imposto do selo sobre a aquisição do segundo e posteriores bens imóveis destinados a habitação e sobre transmissão de bens, imposto de selo especial e devido em virtude da aquisição ou promessa de aquisição de bens imóveis e ainda os emolumentos notariais e de registo previstos nas tabelas de emolumentos do notariado e do registo predial. As modalidades destas regalias consistem na isenção do pagamento destes impostos ou na restituição do montante já pago.

A última versão entregue à comissão mantém o artigo que determina a exclusão do dever de sigilo de determinados profissionais. “Ficam excluídos do dever de sigilo as instituições de crédito, advogados, solicitadores, auditores, contabilistas, mediadores e agentes imobiliários quando lhes seja solicitado pela Direcção dos Serviços de Finança [DSF] e Direcção dos Serviços para os Assuntos de Justiça [DSAJ] elementos relativos a pagamentos de impostos e emolumentos na fiscalização da presente lei”, explicou Chan Chak Mo, acrescentando que “aqui não se trata de qualquer novidade porque existem noutros diplomas”.

Chan Chak Mo referiu que o não cumprimento desta norma não contempla qualquer regime sancionatório, uma vez que este já está regulamentado nos respectivos diplomas que regulam estas actividades, e que estes profissionais não estão obrigados a divulgar aos seus clientes que apresentaram as informações ao Governo. “Há situações em que é importante ter acesso a essas informações para o cumprimento da lei”, frisou o deputado.