Senna Fernandes confirma recorde: ultrapassados os 35 milhões de visitantes em 2018

No ano passado, Macau recebeu mais de 35 milhões de visitantes, quebrando o anterior recorde, registado em 2017, de 32,6 milhões. Helena de Senna Fernandes disse ainda que, com o aumento do número de turistas, há a necessidade de fazer um ‘upgrade’ na área dos transportes. Sobre a possibilidade de aplicar uma taxa aos turistas, a directora dos Serviços de Turismo referiu que essa possibilidade tem de ser estudada “em profundidade”.

Helena de Senna Fernandes, directora dos Serviços de Turismo (DST), adiantou ontem, à margem da cerimónia de bênção do Fórum Internacional de Gastronomia, que o número de visitantes em Macau durante o ano de 2018 bateu o recorde: mais de 35 milhões de visitantes. Apesar de não avançar um número em concreto, a directora da DST disse que o número de visitantes “ultrapassou os 35 milhões, mas não chegou aos 36”. “Este é um novo recorde, também ultrapassou as nossas expectativas”, afirmou. Acerca da possibilidade de ser introduzida uma taxa turística, proposta pela deputada Agnes Lam, a governante disse que é uma questão a ser estudada “em profundidade”.

“No ano passado fizemos uma previsão para um aumento entre 3 a 5%, mas, até ao fim do ano passado, eu julgo que atingimos os 9% de aumento. Sobretudo durante os últimos dois meses, Novembro e Dezembro, houve um aumento na ordem de mais de 10% devido ao efeito da nova ponte”, justificou Helena de Senna Fernandes. Em 2017, recorde-se, foram registados 32,6 de visitantes em Macau.

Como resposta a este aumento do número de turistas, Helena de Senna Fernandes pede um ‘upgrade’ das infra-estruturas, “sobretudo na área dos transportes”, como o metro ligeiro e os táxis, apontou. “Com este aumento de turistas, temos de ver que os serviços que nós podemos fornecer aos visitantes e à população têm de sofrer um ‘upgrade’”, acrescentou.

Sobre a possibilidade da aplicação de uma taxa aos turistas que entrem em Macau, proposta pela deputada Agnes Lam na passada semana, a directora da DST respondeu lembrando que uma taxa semelhante é aplicada no Japão e em Veneza: “Estas taxas não têm como objectivo evitar que as pessoas entrem na cidade, mas é para recolher estes impostos para melhorar a cidade e ter uma fonte de receitas para fazer infra-estruturas ou outros tipos de obras que têm de ser feitas”. “Se é ou não possível aplicar uma taxa como meio de evitar que turistas entrem em Macau, isto tem de ser estudado em profundidade e fazer uma comparação sobre as maneiras como diferentes países ou cidades estão a aplicar diferentes medidas”, afirmou.

Agnes Lam tinha sugerido ao Governo a aplicação de uma taxa que poderia vir a ser utilizada na melhoria dos serviços da polícia turística. Segundo a deputada, esta medida seria aplicada a quem não pernoitasse em Macau.

Sobre uma medida que implicasse um limite de turistas, a responsável dos Serviços de Turismo disse também que seria necessário um estudo: “Para aplicar este tipo de medidas temos de estabelecer um critério. Quem é que pode entrar em Macau? Qual é a maneira de dizer se a pessoa pode entrar ou não pode entrar? A livre entrada de pessoas é uma maneira de ver a abertura desta cidade. Isto iria ter outro tipo de influências sobre a imagem de Macau. Este tipo de medida tem de ser estudado com muito cuidado”.