MAM apresenta “primeira grande exposição de belas artes russas de Macau”

Será inaugurada esta sexta-feira, no Museu de Arte de Macau (MAM), a exposição “Obras Primas da Arte Russa da Colecção da Galeria Estatal Tretyakov”. Em comunicado, o Instituto Cultural (IC) indica que esta mostra será a “primeira grande exposição de belas-artes russas em Macau”, apresentando ao público cerca de 70 pinturas a óleo e esculturas da colecção Tretyakov. Em exposição estarão peças que representam “os principais estilos e tendências artísticas da Rússia desde finais do século XVIII até meados do século XX” de artistas como Kramskoi, Repin, Shishkin e Mokovsky.

No comunicado do IC pode ler-se que, na exposição, serão apresentadas “as obras-primas de célebres pintores realistas do grupo ‘Os Itinerantes’ do século XIX, bem como as obras dos pintores russos que retratam a cultura popular, paisagens naturais, retratos de pessoas, sendo também a primeira grande exposição de belas-artes russas de Macau”. “Através das diferentes obras, a exposição apresenta os diferentes estilos e tendências artísticas da Rússia desde finais do século XVIII até meados do século XX que reflectem, de diferentes perspectivas, os hábitos de vida e características do povo russo nos últimos 200 anos”, explica o organismo.

A exposição “Obras Primas da Arte Russa da Colecção da Galeria Estatal Tretyakov” será inaugurada na próxima sexta-feira, pelas 18h30, e apresenta-se até 22 de Abril no Museu de Arte de Macau. A entrada é livre e a mostra pode ser visitada diariamente, entre as 10 e as 19 horas, encontrando-se encerrada às segundas-feiras. No dia da inauguração serão distribuídos gratuitamente bilhetes comemorativos com valor de colecção por ordem de chegada. C.V.N.