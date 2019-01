Está aberta a votação para eleger os oito lugares representativos da nova paisagem da RAEM

A Associação de Intercâmbio de Cultura Chinesa lança hoje uma votação online aberta a participantes de todo o mundo que vai permitir escolher “oito lugares cénicos de Macau”, a partir de uma lista de 20 locais seleccionados por uma comissão de peritos. O evento designado por “Oito Novas Paisagens de Macau”, prolonga-se até à meia-noite de 28 de Fevereiro. Os participantes habilitam-se a prémios imediatos e a um prémio final. A Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau e o Cotai Strip figuram na lista.

Cláudia Aranda

claudia.aranda.pontofinal@gmail.com

A partir de hoje, dia 15 de Janeiro, e até à meia-noite do dia 28 de Fevereiro, está aberta a votação mundial para a eleição de um conjunto de oito novos pontos cénicos “representativos do novo panorama” do território, num concurso intitulado “Oito Novas paisagens de Macau”. O objectivo do evento é assinalar o 20º aniversário do estabelecimento da RAEM, “onde mudanças tremendas tiveram lugar na economia, sociedade e no desenvolvimento urbano”, referiram ontem, em conferência de imprensa, os representantes da Associação de Intercâmbio de Cultura Chinesa, que promove o evento.

Os novos oito pontos cénicos vão acrescentar-se à lista dos oito eleitos numa escolha realizada em 1992, explicou José Chui Sai Peng, presidente do Conselho Executivo da Associação de Intercâmbio de Cultura Chinesa e vice presidente da comissão organizadora do evento. “O que acontece é que Macau criou muitas novas atracções, novos pontos cénicos, aos quais as pessoas gostam realmente de ir, e nós gostávamos de promover esses lugares. Penso que [o 20º aniversário da RAEM] é uma boa altura para seleccionar oito novos pontos pelos atractivos cénicos. Porque, no passado, em 1992, houve um programa de selecção de oito pontos em Macau, pelo que queremos novos lugares, diferentes dos antigos. Na lista dos novos lugares os antigos não se repetem, porque achamos que os antigos são muito apropriados e devem permanecer. Mas os novos, penso que depois da transferência e de tudo o que fizemos, há espaço para seleccionar oito novos lugares no conjunto de pontos cénicos que temos em Macau”, explicou o engenheiro civil, deputado à Assembleia Legislativa, sendo um dos representantes dos empresários no hemiciclo, a par com Kou Hoi In, que é também presidente do conselho de supervisão da associação e o segundo vice-presidente da comissão organizadora do evento.

Pessoas de qualquer parte do mundo podem eleger, de entre as 20 paisagens da lista de candidatas, as oito que, na sua opinião, melhor representam a cidade de Macau e que irão tornar-se as “Oito Novas Paisagens de Macau”. No entanto, o voto de Macau terá sempre vantagem em relação ao externo, numa relação de 60 para 40 por cento, esclareceu José Chui Sai Peng . “Vamos considerar 60 por cento do poder de voto de Macau, e o restante será aberto ao resto do mundo, para que expressem a sua opinião, porque tenho a certeza que muita gente vai votar, sejam visitantes antigos ou novos que venham a nos visitar no futuro”, disse o deputado.

Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau e Cotai Strip na lista

Na lista dos 20 lugares de onde vão ser eleitos os oito mais representativos, incluem-se a Fortaleza do Monte, o Jardim Camões, a Colina da Penha, a paisagem “Dois lagos e uma Torre”, formada pelos lagos Nam Van e Sai Van, com a Torre de Macau no horizonte, a Praça de Lótus, a Praça Santo Agostinho, o Bairro das Indústrias Criativas de São Lázaro, Rua da Felicidade, Casa do Mandarim, Centro de Ciência, Portas do Cerco, Praça do Senado, Travessa da Paixão, Centro Ecuménico Kun Iam, Rua do Cunha, o Cotai Strip, a vila piscatória de Coloane, o pontão de Long Chao Kok, em Hác-Sá, a Universidade de Macau e a nova Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau. Os 20 lugares a serem votados foram escolhidos tendo em conta a sua singularidade por um “comité de nomeação de peritos”, que conta com representantes de diversos departamentos do Governo. Em 1992, os lugares eleitos incluíram o Farol da Guia, a ponte Governador Nobre de Carvalho, os templos de A-Ma e de Kun Iam, as ruínas de São Paulo, o jardim de Lou Lim Iok, Casas da Taipa, e a praia de Hác-Sá.

Residentes em Macau ou do exterior com idade igual ou superior a 12 anos podem votar, devendo os menores de 18 fazê-lo com o consentimento dos encarregados de educação. A votação faz-se online devendo o participante – que pode votar apenas uma vez – preencher as suas informações pessoais para se tornar elegível para o sorteio de prémios instantâneos e ter a oportunidade de vir a ganhar um prémio final. Para já, o valor actual confirmado de prémios ultrapassa os cinco milhões de patacas, referiu a organização. No caso dos prémios instantâneos, os vencedores poderão resgatar os prémios com os cupões electrónicos nas lojas comerciais designadas. Os votantes cujas escolhas forem idênticas aos resultados finais de “Oito Novas paisagens de Macau” terão direito a participar no sorteio dos prémios finais, a realizar-se em Março de 2019.

A pagar os prémios há “muitos patrocinadores”, esclareceu José Chui Sai Peng. “Temos operadoras de jogo, a companhia de Correios e Telecomunicações, temos uma longa lista”, disse o deputado, acrescentando que as empresas que queiram participar com presentes para os prémios instantâneos, “podem continuar a contribuir, porque acreditamos que é uma boa forma de promoverem os seus produtos também”.