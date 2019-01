Director da Faculdade de Medicina de Lisboa vai leccionar no primeiro curso de Medicina de Macau

Macau vai ter o seu primeiro curso de Medicina já este ano, na Universidade de Ciências e Tecnologia de Macau (MUST). Billy Chan, director do Centro de Excelência da Faculdade de Ciências da Saúde da MUST, revelou que o corpo docente irá contar com professores de Portugal, sendo um deles o director da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, Fausto Pinto. O cirurgião Rui Furtado alertou que, no espaço de uma década, esta licenciatura não será capaz de formar médicos “capazes e autónomos”.

O curso de Medicina da Universidade de Ciências e Tecnologia de Macau (MUST, na sigla inglesa) foi ontem oficialmente criado através de um despacho do secretário para os Assuntos Sociais e Cultura publicado em Boletim Oficial. Ao PONTO FINAL, Billy Chan, director do Centro de Excelência da Faculdade de Ciências da Saúde da MUST, revelou que, anualmente, serão disponibilizadas 50 vagas e que o curso será aberto ainda este ano, destinando-se prioritariamente a estudantes locais. Fausto Pinto, director da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, e Madalena Patrício, professora jubilada da mesma instituição, serão dois dos professores convidados de Portugal que vêm integrar o corpo docente. Também a este jornal, o médico Rui Furtado afirmou que o problema da falta de clínicos no território não será resolvido no espaço de uma década com a criação desta licenciatura.

Com a designação oficial de licenciatura em Medicina e Cirurgia, este será o primeiro curso desta área a ser criado em Macau. Em declarações ao PONTO FINAL, Billy Chan revelou que, por ano, serão admitidos 50 estudantes, com a prioridade colocada nos alunos locais. “Claro que também podemos receber alguns estudantes estrangeiros, mas a ideia é proporcionar uma formação de alta qualidade no nosso programa para cultivar os locais a tornarem-se os médicos do futuro de Macau”, afirmou o académico. O curso será leccionado em chinês e inglês, contudo, a língua inglesa será principalmente utilizada no decorrer da licenciatura, acrescentou Chan, que será também um dos professores deste programa.

Sobre o corpo docente, Billy Chan adiantou que a universidade conta já com “uma longa lista de professores clínicos e formadores universitários”. “Nós temos realizado, com sucesso, cursos médicos e de cirurgia na nossa Faculdade de Ciências da Saúde nestes últimos oito anos, treinando mais de 1.800 profissionais médicos”, disse o professor, acrescentando que foram já assinados acordos com o Royal College of Surgeons de Edimburgo, a Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e a Universidade de Notre Dame da Austrália.

Os docentes, adiantou Billy Chan, virão principalmente de Hong Kong, Austrália e Reino Unido, mas também de Portugal, como professores convidados. Da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa virá o seu director, Fausto Pinto, e também Madalena Patrício, professora jubilada desta instituição. Fausto Pinto é cardiologista no Hospital de Santa Maria e foi reeleito, no Verão do ano passado, para um novo mandato de quatro anos à frente da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Madalena Patrício foi directora do Departamento de Educação Médica daquela instituição e, durante sete anos, presidiu à Associação Internacional de Educação Médica.

O curso estende-se ao longo de seis anos, sendo o último inteiramente dedicado à frequência de um estágio clínico. O currículo está essencialmente dividido em duas grandes disciplinas. São elas a bio-medicina e os vários sistemas do corpo humano e a prática clínica, onde se incluem as várias especialidades da medicina. O programa inclui ainda as disciplinas de linguagem e técnicas de comunicação, ética médica, humanidades e Direito e medicina alternativa. Billy Chan explicou que, no final dos seis anos, os alunos deverão ter conhecimentos sobre “exames físicos gerais, diagnósticos diferenciais e definitivos, cuidado comunitário, problemas de saúde pública e valores éticos e morais”.

Billy Chan revelou ainda que, para acolher este curso, será criada uma Faculdade de Medicina, que irá nascer da já existente Faculdade de Ciências da Saúde. Esta será dirigida por Manson Fok, actual director da Faculdade de Ciências da Saúde. O director do Centro de Excelência da Faculdade de Ciências da Saúde da MUST assegurou que a instituição está já dotada das infra-estruturas necessárias para dar suporte a esta licenciatura e que se vai investir “muito mais nos próximos anos”.

“FAZER UMA FACULDADE DE MEDICINA NÃO RESOLVE O PROBLEMA DA FALTA DE MÉDICOS EM MACAU”

Rui Furtado aponta que será “difícil” e “muito complicado” a concretização deste curso em Macau. “Não vejo a possibilidade de [haver] recrutamento local, pelo menos de professores e assistentes, não vejo hospitais com capacidade para fazer a parte prática do ensino, não vejo patologia na população capaz de servir de base a um ensino médico”, enumerou o cirurgião.

Questionado quanto à viabilidade deste curso vir a solucionar o problema da falta de médicos em Macau, Rui Furtado considera que esta questão não será resolvida a curto prazo. “Começarem agora um curso de Medicina não vai dar médicos daqui a cinco anos, nem médicos capazes e autónomos daqui a dez anos. Não vejo que isso vá resolver o problema. É evidente que, a longo prazo, irá resolver o problema se os médicos formados tiverem capacidade e forem de idoneidade reconhecida”, declarou o clínico, acrescentando que “fazer uma Faculdade de Medicina não resolve o problema da falta de médicos em Macau”.

Sobre a estrutura do curso que contempla apenas um ano de estágio clínico, Rui Furtado aponta que “é o que se faz hoje em dia em todo o lado”. “O que é habitual é fazer dois anos de parte académica pura, mais um ano misto e, depois, dois anos de aulas teórico-práticas, mas evidentemente já com um cariz clínico. Depois disso tudo fazer um ano comum que é o ano de prática clínica, em que os licenciados fazem uma espécie de medicina tutelada”, detalhou o médico.

Já o pediatra Victorino Trovoada considera que Macau tem capacidade para organizar uma licenciatura em Medicina, algo que diz ser “útil” para o território. “Eu penso que Macau tem condições para criar o curso de Medicina. Claro que é um curso útil para Macau, com certeza”, afirmou o médico, que trabalha no hospital da MUST.