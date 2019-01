Chefs de todo o mundo chegam a Macau para demonstração culinária

Mais de 30 chefs vão estar em Macau durante este fim-de-semana para uma demonstração culinária aberta ao público. No Anim’Arte NAM VAN, vai ser possível conhecer os chefs e vê-los a preparar aperitivos, pratos principais e sobremesas ao vivo. No fim, também será permitido provar. A iniciativa está inserida no Fórum internacional de Gastronomia Macau 2019.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Este fim-de-semana, 19 e 20 de Janeiro, Macau vai ser palco de uma demonstração gastronómica aberta ao público realizada por mais de 30 chefs internacionais e locais. O evento acontece na zona do Anim’Arte NAM VAN, local que vai contar com dez ‘stands’ de gastronomia, onde também serão dados a provar os pratos preparados pelos chefs.

No total serão mais de 30 os chefs das Cidades Criativas da UNESCO em Gastronomia que vão fazer uma demonstração culinária junto ao lago Nam Van durante o próximo sábado e domingo. Jacky Lam, distinguido pela RAEM com a medalha de mérito turístico em 2017, Joseph Tse, chef do restaurante “The 8”, e Tam Kwok Fong, chef do restaurante “Wing Lei Palace”, são os chefs locais que vão participar no evento. A nível internacional, Macau vai receber demonstrações de chefs oriundos de outras 19 cidades: Bergen, na Noruega; Buenaventura e Popayán, na Colômbia; Burgos e Dénia, em Espanha; Chengdu e Shunde, na China; Ensenada, no México; Gaziantep e Hatay, na Turquia; Jeonju, na Coreia do Sul; Östersund, na Suécia; Cidade do Panamá, no Panamá; Paraty, no Brasil; Parma, em Itália; Phuket, na Tailândia; San Antonio e Tucson, nos EUA; e Tsuruoka, no Japão. Há ainda duas cidades chinesas candidatas às Cidades Criativas de Gastronomia que vão participar na demonstração, Huai’na e Yangzhou. Os chefs convidados são profissionais entre os 18 e os 40 anos.

Os protagonistas do evento vão preparar aperitivos, pratos principais e sobremesas. Vão ainda conversar com o público e partilhar detalhes sobre o seu trabalho. Os chefs vão subir ao palco, duas cidades de cada vez. O evento vai decorrer entre as 13 horas e as 20 horas de sábado e as 11 horas e as 16 de domingo, com um total de cinco sessões durante os dois dias do fim-de-semana.

Junto ao lago Nam Van vão estar ainda dez ‘stands’ gastronómicos, onde os pratos preparados pelos chefs vão ser distribuídos gratuitamente. As porções serão limitadas e vão ser distribuídas nos ‘stands’ que estarão no local respeitando alguns passatempos e desafios propostos pela organização. Esta iniciativa é, segundo a Direcção dos Serviços de Turismo (DST), um dos destaques do Fórum Internacional de Gastronomia Macau 2019 e junta-se às celebrações do 20.º aniversário do estabelecimento da RAEM. Ontem realizou-se a cerimónia de bênção do evento, que contou com a participação de Helena de Senna Fernandes, directora da DST.