Aldrin, pioneiro da música de dança em Singapura, anima a festa “Together We Dance” da MDMA

Figura lendária da música de dança em Singapura e no Sudeste Asiático, Aldrin é o DJ convidado da primeira edição de 2019 de “Together We Dance”, as festas promovidas pela Macau Dance Music Association (MDMA). A festa está agendada para a noite de 26 de Janeiro, a partir das 22h30, no Club Legend, na Rua Luís Gonzaga Gomes. O som vai alternar entre House, Techno e Indie Disco, disse ao PONTO FINAL o DJ Aldrin, que regressa a Macau, depois da estreia, em 2016, no antigo clube Pacha.

As festas “Together we Dance”, promovidas há várias temporadas pela Macau Dance Music Association (MDMA), estão de volta, com a primeira edição de 2019 agendada para a noite de 26 de Janeiro, a partir das 22h30, no Club Legend, na Rua Luís Gonzaga Gomes. Ao PONTO FINAL, o DJ e produtor musical Aldrin manifestou-se “entusiasmado” com a ideia de tocar numa festa ‘underground’, depois da estreia no território em 2016, como DJ convidado do clube Pacha, que encerrou o ano passado após pouco mais de dois anos de funcionamento.

Aldrin começou a tocar oficialmente em clubes em Maio de 1996, quando se juntou “ao lendário Zouk Club em Singapura, como DJ residente”, explicou ao PONTO FINAL. O artista tornou-se “figura chave na construção da vibrante cena de dança de Singapura desde a passagem para o novo milénio, construindo um estilo inconfundível e consolidando a assinatura ‘ONE with Aldrin’ nas noites do Zouk”, alternando entre géneros, o Minimal, Tech House, Electro, Tribal, Progressive House, Techno, Indie Dance, Nu Disco, Deep House, Funk & Soul ou ‘80s Electrónica’.

Derek Hoo, da MDMA, conta que Aldrin é uma figura mítica da cena da música de dança do Sudeste Asiático desde há anos. “Como DJ, nos anos 2000, 2001 eu já ouvia falar do nome Aldrin como DJ e produtor musical do outrora lendário Club Zouk, em Singapura. Nessa época tive a chance de ir lá e participar de uma das suas famosas festas ‘One’, no Zouk. Foi inacreditável, uma multidão enorme, montes de seguidores, fiquei absolutamente impressionado. Em 2004, conheci-o pessoalmente em Hong Kong e queria convidá-lo para vir a Macau tocar connosco. Nós éramos, naquela época, o “Phuturo Entertainment”, eu e meu parceiro Roberto, mas devido a algumas complicações do contrato, o acordo foi cancelado”, conta Derek Hoo, que toca sob a assinatura ‘DJ Hoo’.

Aldrin já foi convidado de clubes de um pouco de todo o mundo, incluindo Ibiza, Berlim, Londres, Nova Iorque e Tóquio. Os últimos anos viram Aldrin a misturar House, Techno, “e tudo o que está no meio”, mantendo presença assídua em alguns dos pontos “mais quentes” deste lado do planeta, incluindo Kilo Lounge (Singapura ); Jenja (Bali); Jiro (Kuala Lumpur); Jungle Experience (Koh Phangan, na Tailândia); Bestival (Bali); e festival Wonderfruit (Pattaya, também na Tailândia).

“Desde o ‘gig’ no Pacha, o meu som transformou-se numa mistura de House, Techno e Indie Disco”, disse Aldrin ao PONTO FINAL, acrescentando que a sua actuação em Macau pode ir desde o “deep, melódico e emo a dark”. “Tudo depende do público que aparecer no dia 26”, disse.

Juntos, dançamos

Derek Hoo prossegue, explicando que, “como DJ asiático, tenho um grande respeito por Aldrin, já que ele é o primeiro DJ a representar a Ásia tocando em todo o mundo, em clubes e festas de prestígio, adicionando ingredientes asiáticos às festas estrangeiras. Ele representou-nos de uma forma que nos inspira orgulho. Ele também convidou muitos DJ’s famosos e artistas de todo o mundo para tocarem em Singapura e, pelo meio, abriu portas para os DJ’s asiáticos entrarem na cena internacional da ‘dance music’ eletrónica. Ajudou-nos, a muitos dos seus companheiro dj’s, mas permaneceu sempre humilde”, acrescentou Derek Hoo. O DJ de Macau acabaria por reencontrar-se com o singaporeano em Setembro de 2016, quando o clube Pacha convidou Aldrin e os DJ’s residentes da MDMA, para tocarem na primeira parte da noite. “Como somos mais ou menos da mesma idade, passámos por algumas eras de diferentes géneros musicais e a paixão que temos pelo ‘DJing’ ligou-nos instantaneamente e permanecemos em contacto desde então”. Em Dezembro de 2018, Derek Hoo recebeu uma mensagem de Aldrin a dizer que vinha a Hong Kong. “Então, sem pensar muito, eu perguntei: Que tal uma festa connosco? ‘Together We Dance with Aldrin’? E ele acabou por dizer: ‘Vamos a isso!’”, concluiu.

A animar a pista de dança do Club Legend vão estar também os DJ’s locais D-Hoo (Derek Hoo), a dupla Loc X Erick e S.Rola (Sérgio Rola). A entrada, entre as 22h30 e a uma hora da manhã, custa 200 patacas aos homens e 150 às mulheres, valor que aumenta depois da uma para 300 e 250 patacas, respectivamente, com acesso a bar aberto a noite toda.