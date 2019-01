Sulu Sou pede legislação para que casinos encerrem em condições meteorológicas extremas

“Além dos danos económicos e dos feridos, os direitos laborais também sofrem durante os desastres”, diz o deputado Sulu Sou numa interpelação que será entregue hoje ao Governo. O democrata pede que o Executivo avance com legislação no sentido de obrigar a que os casinos encerrem em caso de condições meteorológicas extremas.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Numa interpelação que será remetida hoje ao Executivo, Sulu Sou diz que “o Governo deve ter a autoridade de ordenar o encerramento dos casinos por um período de tempo durante o qual se registem condições meteorológicas extremas, para que os funcionários não corram riscos ao irem trabalhar”. O deputado pede uma legislação que permita que os funcionários não vão trabalhar em situações extremas, sem que lhes sejam deduzidos dias de férias ou salário.

“Macau foi atingido por vários super tufões nos anos recentes. Além dos danos económicos e dos feridos, os direitos laborais também sofrem durante os desastres”, começa por dizer o deputado pró-democracia na sua interpelação escrita. “Actualmente, mesmo em condições meteorológicas extremas ou em situações perigosas, alguns funcionários têm de arriscar as vidas para ir trabalhar, especialmente nos casinos e em trabalhos por turnos, se o funcionário falta, é punido com um corte no salário ou nos dias de férias”, explica o deputado, acrescentando: “O Governo e a sociedade de Macau devem reflectir se se deve tolerar este comportamento”.

Sulu Sou diz mesmo que “a lei deve, especificamente, autorizar o Governo a determinar um período durante o qual nenhum funcionário possa ser punido pela sua ausência (incluindo dedução de salário, dedução de bónus, dedução de dias de férias ou despedimento)”, excepto para prestadores de serviços de emergência, ressalva. O deputado lembra que o Executivo tem uma directriz para estes casos: “A directriz sugere que os empregadores devem considerar as faltas dos funcionários como justificadas durante condições meteorológicas extremas e que os salários não devem ser afectados. Mas a directriz não tem poder vinculativo legal”.

O deputado à Assembleia Legislativa questiona: “O Governo concorda que os funcionários devem ter o direito a faltar durante condições extremas? O Governo vai rever a lei existente baseada neste princípio?”. “A directriz actual não tem poder suficiente para proteger os direitos dos trabalhadores durante condições extremas. O Governo vai propor legislação para permitir a ausência dos funcionários durante estes períodos, revendo a Lei das Relações de Trabalho e a Lei da Protecção Civil?”, pergunta, concluindo: “O Governo não tem o poder de encerrar os casinos nem durante condições meteorológicas extremas. Para evitar conflitos laborais e para proteger vidas, o Governo vai propor legislação para permitir que o Chefe do Executivo ordene que os casinos encerrem?”.

Recorde-se que, no passado mês de Setembro, à passagem do tufão Mangkhut, os casinos do território encerraram por um período de nove horas depois de a medida ter sido acordada entre Chui Sai On e as concessionárias. Esta foi a primeira vez que os casinos suspenderam actividades devido às condições meteorológicas.