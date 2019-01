Qualidade do ar volta à normalidade

Depois do aumento da concentração de poluentes atmosféricos durante o fim-de-semana, a qualidade do ar vai voltar ao nível “bom/moderado” esta segunda-feira, com os Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) a preverem que o índice diário de qualidade do ar não ultrapasse os 70. Ontem, a qualidade do ar era considerada “insalubre”. O índice máximo registado este domingo, na estação de alta densidade habitacional da Taipa, chegou a atingir os 201, um nível “muito insalubre”. As altas concentrações de poluentes registadas no fim-de-semana são explicadas pela ausência de vento, “o que não favorece a dissipação de poluentes”, explicam os SMG. A qualidade do ar melhora no início desta semana devido ao aumento significativo da velocidade do vento.

