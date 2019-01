Portas corta-fogo chumbadas no Edifício Bairro da Ilha Verde foram aprovadas um mês antes noutros dois edifícios

As portas corta-fogo do Edifício Bairro da Ilha Verde que vão agora ser investigadas pelo Comissariado Contra a Corrupção foram aprovadas no mês anterior em outros dois edifícios de habitação pública, revelou Raimundo do Rosário ao PONTO FINAL. O secretário para os Transportes e Obras Públicas assegurou que, apesar da investigação, este trabalho vai avançar e estará concluído pela altura do Verão.

Catarina Vila Nova

O mesmo organismo que, em Novembro, emitiu um parecer desfavorável sobre as portas corta-fogo instaladas no Edifício Bairro da Ilha Verde, aprovou, no mês anterior, as mesmas portas noutros dois edifícios de habitação económica. A informação foi revelada ao PONTO FINAL pelo secretário para os Transportes e Obras Públicas que adiantou que a substituição destas portas só deverá estar concluída no Verão. Raimundo do Rosário avançou que o orçamento para esta obra não será de 40 milhões de patacas, mas sim de cerca de 35 milhões e garantiu que este trabalho vai avançar apesar da investigação do Comissariado Contra a Corrupção (CCAC), justificando esta decisão com o interesse público do projecto.

“Recentemente tínhamos três edifícios de habitação que estavam em fase de conclusão. Dois deles foram vistoriados cerca de um mês antes e têm as mesmas portas [que o Edifício Bairro da Ilha Verde] e foi emitida licença de utilização. Estas portas que estão instaladas [no Edifício Bairro da Ilha Verde] são aquelas que foram instaladas nos outros dois edifícios”, revelou o secretário para os Transportes e Obras Públicas, em declarações a este jornal, após a sessão plenária da Assembleia Legislativa da passada sexta-feira. O organismo em causa, sabe o PONTO FINAL, é o Corpo de Bombeiros. “Houve um parecer desfavorável e nós temos que cumprir”, disse o governante.

Questionado sobre se a substituição das 269 portas corta-fogo vai avançar depois de ter sido revelado que o CCAC vai investigar este caso, Raimundo do Rosário assegurou que sim. Caso contrário, justificou o governante, ficará em suspenso a utilização do auto-silo público com quatro mil lugares de estacionamento, do terminal de autocarros e do pódio do edifício composto por “três ou quatro pisos” de equipamentos sociais. “Eu tenho que avançar porque tenho que resolver um problema. Eu acho que tenho de prosseguir e tenho de obter uma licença de utilização para que estes espaços sejam utilizados”, afirmou.

Sobre o orçamento inicialmente avançado de 40 milhões de patacas, Raimundo do Rosário adiantou que este foi revisto em baixa para 35 milhões. Este montante, explicou o secretário, inclui a remoção das portas já instaladas e a aquisição e instalação de 269 portas corta-fogo novas. “É o preço de mercado. Já fui informar-me e o que me dizem é que há outras obras também com essas portas e o preço unitário também anda na casa da 10 a 15 mil patacas”, disse o governante. E porque é que será o Governo a assumir esta despesa? “Porque o empreiteiro fez tudo como estava previsto e este pedido não é por culpa do empreiteiro ter feito uma coisa errada ou que não estava prevista. O empreiteiro fez a obra de acordo com o projecto”, garantiu.

Segundo explicou Raimundo do Rosário, o organismo que procedeu à vistoria das portas corta-fogos entendeu que estas “têm que ter a função de isolamento de calor”. Aquelas que estão instaladas no parque de estacionamento e no pódio do edifício apenas isolam o fumo e o calor e custam, em média, duas a três mil patacas por metro quadrado, menos dez mil patacas do que as que serão agora utilizadas, acrescentou o governante.

No entanto, o problema foi “parcialmente” resolvido, com a atribuição da licença de utilização para as torres de habitação, já no final do ano passado. “Já está emitida uma licença de utilização parcial para a parte habitacional. O que ficou pendente é todo o pódio, que tem os equipamentos sociais, o rés-do-chão, que tem um terminal de autocarros, e as cinco caves que tem um estacionamento público”, detalhou o secretário. Este assunto, acrescentou, deverá estar resolvido dentro de “meio ano”.