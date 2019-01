Miguel Gonçalves Mendes apela ao contributo de Macau para concluir filme “O Sentido da Vida”

Uma situação financeira delicada leva o realizador de “O Sentido da Vida” a lançar um apelo esperando que o território possa contribuir para uma recolha de fundos online, sublinhando que, em toda a sua filmografia, “Macau tem um papel bastante importante”. A campanha, que termina a 18 de Fevereiro, tem por objectivo angariar 350 mil euros, valor que permitirá concluir a edição e a pós-produção do filme.

Cláudia Aranda

A campanha ‘online’ de recolha de fundos com vista a terminar o filme “O Sentido da Vida”, do realizador Miguel Gonçalves Mendes, lançada a 24 de Dezembro de 2018, havia atingido até ontem quatro mil e setenta euros, apenas cerca de um por cento do objectivo, que são os 350 mil euros. “Isto tem sido uma luta para terminar o filme, aliás este custo que nós pedimos é mesmo só para acabarmos o filme em termos de pós-produção, temos ainda um ano de montagem, são duas mil horas de material em sete línguas diferentes, na prática temos de traduzir e legendar para que possamos ter o material e, portanto, é um processo ingrato e difícil”, afirmou Miguel Gonçalves Mendes ao PONTO FINAL. O objectivo é transformar as duas mil horas de filmagens em duas versões, uma para sala de cinema e outra em oito episódios para a televisão.

Ao fim de seis anos de filmagens, a situação financeira de “O Sentido da Vida”, “é tão delicada”, afirmou o realizador, que decidiram criar uma plataforma de financiamento colectivo para tentar concluir o filme. “A verdade é que, neste momento, em Portugal já não consigo encontrar outras formas de apoio que não seja o ‘crowd funding’, que espero que venha a resultar”, afirmou Miguel Gonçalves Mendes. A campanha, que termina a 18 de Fevereiro — dia em que se assinala um ano sobre a morte do protagonista do documentário, Giovane Brisotto, um jovem brasileiro com Polineuropatia Amiloidótica Familiar (PAF), conhecida como Paramiloidose ou Doença dos Pezinhos —, tem por objectivo angariar 350 mil euros, valor que permitirá concluir a edição e a pós-produção do filme. O filme tem estreia prevista para Julho de 2020, data que o autor pretende cumprir.

À pergunta se houve gastos superiores aos previstos na estimativa, o realizador explicou que o orçamento total previsto de “O Sentido da Vida” foi sempre de “1,8 milhões de euros”. Admitindo que “para um orçamento de um filme português e, sobretudo para um documentário, [este valor] é muito”, o realizador justificou-se explicando que, “não deixam de ser cinco anos a filmar oito pessoas com todos os custos que isso implica, não só de deslocação, mas também de salários, portanto, foi nesse sentido um processo muito complicado”, disse. A situação dificultou-se quando o protagonista do filme adoeceu na sequência de complicações após um transplante de fígado, acabando por morrer há cerca de um ano. “Isto atrasou o processo do filme, foi uma fase muito complicada”, prosseguiu. O realizador adiantou ainda que a produção do filme foi sempre “muito precária”, com o próprio Miguel Gonçalves Mendes a assumir várias funções como operador de câmara e na produção, numa tentativa de minimizar custos.

Em Macau, até agora, o apoio veio de Carlos Marreiros

Até agora o filme foi financiado pela linha de apoio a documentários do Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA), em Portugal, que atribuiu o valor máximo, de 80 mil euros, assim como pela produtora de Fernando Meirelles, realizador de “Cidade de Deus”, “O Fiel Jardineiro” ou “Ensaio sobre a Cegueira”, e pelas Câmaras Municipais de Lisboa e Porto. Miguel Gonçalves Mendes sublinhou igualmente o apoio recebido, em Macau, pelo arquitecto Carlos Marreiros. Até agora, no território, “o único apoio que nós conseguimos obter foi do Carlos Marreiros e de mais ninguém, e Macau em toda a minha filmografia tem um papel bastante importante”, salientou. O realizador não adiantou o valor do apoio concedido por Marreiros, mas frisou: “Não foi muito, mas foi simpático, pelo menos deu, nesse sentido eu tenho que estar muito grato ao Carlos Marreiros, porque todos os projectos que tenho feito ele tem apoiado. O filme ‘Nada Tenho de Meu’ só existe graças ao Carlos Marreiros”.

Macau no centro da filmografia do realizador

Miguel Gonçalves Mendes já filma Macau desde, pelo menos, 1999, por altura da transferência do território para a República Popular da China. Em 2012 regressou para mostrar o filme “José e Pilar”, dedicado ao Nobel da Literatura português José Saramago, que foi exibido na primeira edição do Festival Literário de Macau – Rota das Letras, lançado nesse ano. Por essa altura, Miguel Gonçalves Mendes filmou, em Macau, “Nada Tenho de Meu”, uma série de 11 episódios em forma de documentário, com a participação dos escritores brasileiros João Paulo Cuenca e Tatiana Salem Levy, que foram convidados da primeira edição do Rota das Letras. O autor regressaria ao território no ano seguinte para filmar o escritor Valter Hugo Mãe, convidado do festival literário, e uma das oito figuras públicas que também participam no filme “O Sentido da Vida”. Na mesma altura, o realizador recolheu em Macau alguns dos depoimentos, incluindo o do advogado e dramaturgo macaense Miguel de Senna Fernandes, que integram o filme “Sotaques”, baseado na leitura do livro infantil de Valter Hugo Mãe, “O paraíso são os outros”.

Para justificar o seu apelo ao contributo do território, o autor sublinha a “pertinência de ter estado um mês a filmar em Macau”. “Existiu quase uma espécie de resgate desta memória de lugares nos quais o Giovane se reconhece, apesar de não ser português, mas essa é a graça também desta história, é como se esta fosse a desculpa perfeita para falar dos processos da globalização porque, no fundo, ele não é português, é de origem portuguesa e vem para Macau e, depois, no Japão, acaba por encontrar pessoas que também têm o mesmo problema que ele”. A Doença dos Pezinhos, incurável, de origem portuguesa, foi espalhada pelo mundo durante o período das navegações transcontinentais. No filme, Giovane dá uma volta ao mundo, de mais de 56 mil quilómetros, desembarca na Índia e, estabelecendo a rota que se pensa ter sido a da primeira viagem a disseminar a doença, segue até Macau e, depois, para o Japão, numa jornada onde ambiciona perceber qual, afinal, “O Sentido da Vida”. Ao longo da viagem, Giovane “encontra-se com pessoas com a doença, em Portugal, no Brasil na Índia, mas, o maior número foi no Japão, perto de Nagasaki onde os portugueses estiveram durante 100 anos”, afirmou.

A lógica das filmagens em Macau, foi registar “espaços reconhecíveis para o Giovane, ele próprio diz, que estar na Praça do Senado lhe lembra o Rio de Janeiro. É esta sensação de familiaridade, e, ao mesmo tempo, haver uma cidade em plena construção, como se existisse uma muralha de casinos que separam uma velha Macau de uma nova Macau, que está em plena mutação”. Paralelamente, o filme acompanha sete histórias de oito figuras públicas. A guiar o espectador nesta odisseia estão o escritor português Valter Hugo Mãe, o primeiro astronauta dinamarquês a caminho do espaço, Andreas Mogensen, o juiz defensor dos direitos humanos Baltazar Garzón, que é advogado de Julian Assange, a artista plástica japonesa Mariko Mori, o compositor islandês Hilmar Örn Hilmarsson, mentor de Björk ou de Sigur Rós, o actor pornográfico Colby Keller; e as antigas candidatas à presidência do Brasil, Marina Silva e Dilma Russef.

Envolver os benfeitores na criação da obra

A proposta da JumpCut, produtora do filme-mosaico de Miguel Gonçalves Mendes, ao criar a plataforma de financiamento colectivo, em colaboração com o Programa Ciência Viva, é “envolver todos no processo de criação de uma obra documental e, simultaneamente, financiar a exigente pós-produção deste filme”, explica o realizador. Na plataforma de financiamento, há várias modalidades de apoio. Este contributo, dependendo do valor seleccionado, poderá ser convertido em convites para a estreia, na participação de sessões privadas durante o final da montagem, assistir às gravações de música em estúdio ou até em jantares intimistas em casa do realizador com personagens do filme, como o escritor Valter Hugo Mãe, o astronauta Andreas Mogensen, o fadista Camané ou o músico Noiserv, como convidados especiais. Existe igualmente a alternativa de mostrar a cara num ‘frame’ do filme por 10 euros, para o que basta enviar uma foto. Existem ainda contributos especiais para estudantes, com acesso a um ‘workshop’ orientado pelo realizador sobre o género documentário biográfico.