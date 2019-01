Metro ligeiro: “Derrapagens e atrasos são problemas do passado”

São “problemas do passado” as derrapagens orçamentais e os atrasos nas obras do metro ligeiro. Isto mesmo defendeu o secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário, que continua sem avançar com um orçamento global e o planeamento geral para o projecto, apesar das muitas e antigas insistências dos deputados.

Catarina Vila Nova

As derrapagens orçamentais e os atrasos nas obras do metro ligeiro são “problemas do passado”. A afirmação é do secretário para os Transportes e Obras Públicas, durante o debate da passada sexta-feira, na Assembleia Legislativa (AL), para discutir o sistema de transporte que, acusam alguns deputados, poderá tornar-se o “elefante branco do século”. Perante o rol de perguntas do hemiciclo, que insiste em que seja apresentado um orçamento global e um planeamento geral do metro ligeiro, Raimundo do Rosário justifica a incapacidade em fazê-lo com a inexistência dos planos de viabilidade de todos os traçados. O debate tinha também como propósito responder à pergunta da continuidade do projecto após a linha da Taipa, à qual os deputados disseram que sim.

“Quanto às derrapagens e atrasos, são problemas do passado. Em grande parte das obras, se houver atrasos é dentro do limite razoável, [ou seja], 10%. São poucos os casos de atrasos. Não posso dizer que não existem, mas são casos pontuais”, declarou o governante, na última sexta-feira, sobre o projecto que se arrasta há mais de uma década. Em resposta às críticas da deputada Ella Lei, que acusou o metro ligeiro de ter estado sempre envolto em “falta de transparência”, Raimundo do Rosário atirou com o exemplo da linha Leste: “Começamos com o estudo de viabilidade e ainda temos que realizar o estudo de impacto ambiental e o estudo de concepção. Só depois do plano conceptual e quando fizermos o concurso público é que podemos definir o custo do projecto”.

A falta de estudos de viabilidade e planos de concepção para as restantes linhas do metro ligeiro foi, de resto, a justificação apresentada pelo secretário para a incapacidade de avançar com um orçamento global do projecto. “Como é que posso ter um orçamento apenas com um estudo de viabilidade que não foi concluído? Só quando tiver informações suficientes é que consigo divulgar um orçamento”, disse o governante, acrescentando que “não é possível avançar com nenhum orçamento, neste momento, sem plano geral”. “A curto prazo não consigo dizer o orçamento da linha Leste porque, para os preços das obras públicas, não só do metro ligeiro, não há um preço fixo ou estável. Há sempre variações e o metro ligeiro não é uma obra qualquer, por isso as variações são ainda maiores”, explicou.

LINHA LESTE AINDA NÃO É CERTA

Sobre os custos deste projecto, apenas foi referido que a linha da Taipa irá custar 11 mil milhões de patacas – dos quais se gastaram já 9,9 mil milhões – e a da Barra outros 4,5 mil milhões, dos quais 1,3 mil milhões serão apenas para as carruagens. Sobre o traçado de Seac Pai Van, Rosário apenas disse que “este ano” iria revelar o seu orçamento, não sendo ainda certo que o Governo vá avançar com a linha Leste. “Devemos avançar com a linha Leste mas, neste momento, ainda não tenho a certeza. Só depois do relatório de viabilidade é que posso dar uma resposta”, disse o governante. O quarto relatório do Comissariado da Auditoria sobre o metro ligeiro, recentemente divulgado, estimava que o projecto iria custar, na sua globalidade, mais de 50 mil milhões de patacas, valor que o secretário reiteradamente se tem recusado a comentar.

Questionado por Sulu Sou sobre o porquê de a linha de Macau ter sido atirada para o fim da lista de prioridades – considerando que “o objectivo do metro ligeiro é aliviar o trânsito e é a península que tem mais congestionamentos” – Raimundo do Rosário disse querer terminar os trabalhos que tem “em mãos”. “A minha intenção é avançar e concluir o que temos em mãos. Quanto tomei posse, o que é que era o metro ligeiro? A linha da Taipa já tinha começado e a minha prioridade era concluir [o Parque de Materiais e] a Oficina e a linha da Taipa. Com os condicionalismos que tínhamos na altura pensei em expandir a linha da Taipa e construir a linha de Macau numa fase posterior”, justificou. Ainda assim, o secretário garantiu que “os trabalhos deixados para o próximo Governo vão ser muito reduzidos”. O novo Executivo, recorde-se, irá tomar posse no final deste ano e Raimundo do Rosário tem evitado responder a questões relacionadas com a sua vontade de permanecer no cargo.

DEPUTADOS A FAVOR DA CONTINUIDADE DO METRO

Ainda que continue por ser apresentado um orçamento global e um planeamento geral do metro ligeiro, os deputados mostraram-se a favor da continuidade do projecto após a linha da Taipa, que apenas se sabe que será inaugurada no final deste ano. Em resposta ao argumento constantemente utilizado por Raimundo do Rosário para recusar as acusações de derrapagens orçamentais, o pró-democrata Au Kam San atirou que, sem orçamentos iniciais, “claro que não há derrapagens”. “Neste contexto não se pode dizer que há derrapagem. Sem orçamento, como é que pode haver derrapagem? E não há orçamento porque não há planeamento” afirmou o deputado, eleito pela via directa, questionando ainda se o Governo tem “capacidade profissional para elaborar um orçamento”.

Sobre a capacidade de o metro ligeiro vir a gerar lucros, Davis Fong disse que tal é “impossível tendo em conta a dimensão populacional de Macau”. Assim, o deputado nomeado pelo Chefe do Executivo defende que este sistema de transporte deve ser encarado sob o ponto de vista da “beneficência”. “O metro pode produzir certos benefícios como reduzir as emissões de gases de escape e poupar tempo aos cidadãos. Isto é mais importante do que os lucros em concreto do metro”, argumentou. Por sua vez, Leong Sun Iok afirmou que “a maioria dos deputados concorda com a construção do metro ligeiro”, contudo, a questão permanece: “Como é possível ter um controlo razoável dos custos?”.

—///—

CAIXA

SECRETÁRIO SEM OPINIÃO QUANTO À LINHA DO PORTO INTERIOR

Questionado sobre o possível traçado do Porto Interior, Raimundo do Rosário disse não ter nenhuma opinião. “Nunca exprimi opiniões sobre a viabilidade da linha do Porto Interior porque nunca estudei este tema. Como temos muitos trabalhos, tenho que definir prioridades e a primeira é a linha da Taipa. Não tenho opinião sobre a construção da linha do Porto Interior”, disse o secretário para os Transportes e Obras Públicas. Por sua vez, o coordenador do Gabinete para as Infra-estruturas de Transportes (GIT), disse que, para este projecto, terá que se ter em consideração o problema das inundações do Porto Interior. C.V.N.