DSEJ pede estudo à viabilidade de subsídios de estágio para ensino técnico-profissional

Em resposta às opiniões apresentadas na consulta pública sobre o regime do ensino técnico-profissional, na qual foi pedida a criação de subsídios de estágio para estes alunos, a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude recomendou um estudo sobre a viabilidade desta proposta. A questão que levantou mais opiniões foi a promoção do desenvolvimento sustentado do ensino técnico-profissional.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

A Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) recomenda um estudo sobre “a viabilidade dos alunos-estagiários receberem um subsídio de estágio”, lê-se no documento da consulta pública do regime do ensino técnico-profissional, em resposta a opiniões que pediam bolsas de estudo para os estágios profissionais destes alunos. O desenvolvimento sustentado do ensino técnico-profissional foi a questão que gerou mais opiniões. O relatório final da consulta pública, realizada entre os dias 6 de Junho e 15 de Julho, foi divulgado na passada sexta-feira, contando com um total de 298 opiniões.

O relatório aponta seis campos para a reforma do regime: a promoção do desenvolvimento sustentado do ensino técnico-profissional; a criação de um mecanismo de articulação com o ensino superior; a colaboração entre escolas, individualidades, associações de actividades económicas e profissionais; a elevação do nível profissional e o reconhecimento do ensino técnico-profissional; a definição do quadro de organização curricular deste ensino e a elevação da eficácia do estágio. Este regime tem como objetivo criar um sistema favorável ao desenvolvimento do ensino técnico-profissional em Macau, que proporcione vias de desenvolvimento diversificadas.

“Recomenda-se a criação de bolsas de estudo para os alunos do ensino técnico-profissional, atribuindo subsídios aos alunos que participem em estágios profissionais ou, até mesmo, subsidiando as escolas para levarem os alunos a visitar as zonas da região metropolitana da Grande Baía, para que estes conheçam e compreendam a situação de desenvolvimento destas zonas”. Esta é uma das sugestões apresentadas na consulta pública ao regime do ensino técnico-profissional. Na resposta, a DSEJ pede que se estude a viabilidade de os alunos-estagiários receberem um subsídio de estágio.

Neste relatório de consulta pública fica também expresso que uma das preocupações prende-se com o nível profissional dos professores. “Os professores devem possuir qualificações suficientes para leccionarem os cursos, no sentido de melhorar a qualidade pedagógica”, lê-se. Em resposta, o Executivo concorda com “elevar o nível profissional” deste tipo de ensino e acrescenta que “como os professores da escola não têm capacidade para orientarem os alunos na realização de actividades prácticas profissionais, recomenda-se que os instrutores dos estagiários sejam designados pela organização de estágio a fim de que esta possa designar pessoal com capacidade e experiência profissional para desempenhar as funções de instrutor”.

Das 298 opiniões apresentadas na consulta pública, 118 têm a ver com a promoção do desenvolvimento sustentado do ensino técnico-profissional. Neste campo, é referido que os estereótipos e os efeitos da rotulação dos encarregados de educação, relativamente aos alunos deste ensino, ainda existem e que é necessário reforçar as medidas de apoio das escolas profissionais, fornecer recursos e assistência às escolas que ministram os cursos técnico-profissionais, ou mesmo melhorar ou dar qualificações profissionais, subsídios adicionais ou subsídios para os docentes. Futuramente, diz a DSEJ, “continuaremos a estimular a cooperação entre escolas, empresas e instituições de ensino superior” e “promover activamente o ensino técnico-profissional junto de escolas e encarregados de educação”.

Nesta consulta pública, registou-se também um “reconhecimento unânime da necessidade de existir uma articulação entre o ensino técnico-profissional e o ensino superior”. A DSEJ concorda: “É necessário propiciar um caminho de articulação, para o prosseguimento de estudos no ensino superior, aos alunos do ensino técnico-profissional interessados em elevar o seu conhecimento profissional”.

No documento é ainda proposto que o quadro curricular possa atender “às necessidades sociais reais e de emprego”. A DSEJ diz que “a qualidade geral dos alunos e a formação da sua capacidade profissional deve ser incrementada, através de mudanças ao nível da estrutura curricular dos cursos de ensino técnico-profissional e em consonância com a situação real de Macau, com as exigências do desenvolvimento social e económico e as exigências do mercado de trabalho”.

Recorde-se que o regime de ensino técnico-profissional vigente em Macau foi promulgado em 1996. A DSEJ diz agora que “a sociedade de Macau sofreu mudanças drásticas, nomeadamente na área da economia, e em todas as áreas o desenvolvimento foi muito acelerado, colocando novas exigências na formação de trabalhadores qualificados na área técnico-profissional”.