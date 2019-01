Joyce DiDonato em concerto, este domingo, no CCM

O Centro Cultural de Macau (CCM) apresenta este domingo, dia 13 de Janeiro, às 20 horas, um espectáculo com a cantora lírica Joyce DiDonato, a abrir uma série de produções que celebram o 20º aniversário do CCM. A diva norte-americana sobe ao palco do Grande Auditório envergando criações da ícone da moda Vivienne Westwood e acompanhada pelo grupo Il Pomo d’Oro. A orquestra barroca dirigida pelo maestro Maxim Emelyanychev. DiDonato e a sua ‘entourage’ trazem em “Em Guerra e Paz’, uma série de árias encenadas e dramatizadas em palco pelos movimentos coreografados de um bailarino. “Emprestando renovadas interpretações a cada composição, o timbre de DiDonato flutua entre a inocente simplicidade e a maturidade das emoções. O espectáculo desfia uma perspectiva abrangente do Barroco através de obras do compositor inglês Henry Purcell, do génio alemão George Frideric Handel, e da criatividade italiana de Leonardo Leo”, refere a nota informativa do IC.

Proclamada pela publicação norte-americana ‘New Yorker’ como “a voz feminina mais potente da sua geração”, a mezzo-soprano conquistou os prémios Grammy e públicos diversos com desempenhos marcantes. A digressão ‘Em Guerra e Paz’ fez furor em salas de prestígio, do Carnegie Hall de Nova Iorque ao Centro Barbican de Londres e à Filarmónica de Berlim, passando pelo Teatro dos Campos Elísios em Paris.

Para os que desejem saber mais sobre esta estrela da ópera mundial, está programada uma tertúlia pré-espectáculo de entrada livre moderada em cantonense. A sessão terá lugar na sala de conferências do CCM, uma hora antes do início do concerto. O orador vai partilhar pormenores sobre o percurso e repertório de Joyce DiDonato com destaque para a música vocal do período barroco. C.A.