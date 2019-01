Grande Baía: Governos vão articular estágios e emprego em Shenzhen para jovens de Macau

Os Governos de Macau e Shenzhen acordaram ontem articular oportunidades para que jovens de Macau possam fazer estágios e procurar emprego em empresas “de renome” de Shenzhen. No dia em que as duas partes assinaram três protocolos de cooperação, ficou assente a intenção do reforço da cooperação no sector das indústrias culturais e criativas, tendo sido acordada, também, a criação de um mecanismo de coordenação e comunicação em matéria legislativa, arbitragem e resolução de conflitos.

Cláudia Aranda

claudia.aranda.ponto final@gmail.com

Trata-se de “três áreas novas de cooperação”, salientou o secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong, no final do encontro na Sede do Governo, no qual representantes do Governo de Macau e do município de Shenzhen assinaram um acordo, que cria um mecanismo de cooperação jurídica, e dois memorandos, com os quais as partes comprometem-se a criar projectos de estágio e emprego em Shenzhen para jovens de Macau e reforçar a cooperação na área das indústrias culturais e criativas.

“Macau e Shenzhen têm vindo a manter muita cooperação e nós esperamos que possamos reforçar a cooperação na criatividade e na cultura, por isso, assinámos um memorando na área das indústrias culturais e criativas”, afirmou Lionel Leong. Para além disso, foi assinado um memorando “sobre a deslocação dos jovens a Shenzhen para estágio e emprego, porque nós sabemos que os jovens querem integrar o desenvolvimento do país, nomeadamente na Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, eles também querem ter melhores oportunidades de emprego, portanto, queremos dar oportunidades para os nossos jovens, para que eles possam integrar a Grande Baía e aproveitar as oportunidades de desenvolvimento das empresas do município de Shenzhen”, acrescentou o secretário.

O “memorando de cooperação de indústrias culturais e criativas” prevê um reforço da cooperação no sector das convenções e exposições culturais, a promoção conjunta da integração da criatividade cultural e indústria do design e outros sectores, assim como a criação de plataformas de intercâmbio internacional para as indústrias culturais e criativas de alta qualidade. O “memorando do quadro de cooperação de projecto de estágio e emprego em Shenzhen para os jovens de Macau” visa articular e desenvolver visitas, intercâmbios, estágios e emprego para os jovens de Macau em “empresas de renome em Shenzhen”.

Para o efeito, a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) e o gabinete para os Assuntos de Hong Kong e Macau do Governo Popular de Shenzhen acordaram promover a formação de recursos humanos e impulsionar o intercâmbio de quadros qualificados. O acordo no âmbito jurídico visa estabelecer “um mecanismo de coordenação e comunicação em matéria jurídica” para “incentivar a colaboração entre os operadores de Direito das duas regiões em matéria legislativa, arbitragem e resolução de conflitos”.

Lionel Leong havia antes começado por dizer que “o ano de 2019 é um ano muito importante”, porque marca o 70º aniversário do estabelecimento da República Popular da China, o 40º aniversário da criação de Shenzhen e os 20 anos do retorno de Macau à pátria”, sendo, também, “um ano importante na criação da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau”.

SHENZHEN PROMETE FINANCIAMENTO E CONSULTORIA EM TROCA DE MAIOR COMÉRCIO

Por sua vez o governador do município de Shenzhen, Chen Rugui, afirmou que os dois Governos têm vindo a firmar laços de cooperação em diferentes domínios, do comércio, tecnologia e cultura. “Temos mais âmbitos de intervenção e cooperação, especialmente na área tecnológica e do empreendedorismo juvenil”, disse, acrescentando que, com a construção da Grande Baía, “temos que abrir mais âmbitos de cooperação, e por isso estes três protocolos que versam sobre diferentes domínios são de grande importância para o estreitar dos nossos laços de cooperação, uma vez que tem a ver com dar oportunidades aos jovens”. Chen Rugui referiu ainda que, na área da cultura, “agora, temos que apostar mais nesta área, podemos ter uma maior conexão, podemos aproveitar os serviços internacionais disponibilizados por Macau introduzindo esses serviços em Shenzhen, aproveitando a inovação tecnológica, a criatividade e a inovação para assim abrimos mais oportunidades no comércio”.

No âmbito do empreendedorismo juvenil o governador de Shenzhen referiu que o seu município está a criar “mais oportunidades”. “Temos mais condições”, disse. “Penso que dentro da cooperação Guangdong-Hong Kong-Macau, especialmente no âmbito Shenzhen-Macau, podemos criar mais condições, porque nós somos uma Zona Económica Especial e também temos a Zona de Comércio Livre e por isso há muitas oportunidades para os jovens”. O governante chinês referiu o projecto-piloto da Zona de Comércio Livre de Guangdong, que contempla várias áreas, nomeadamente, a zona de Qianhai. “Aí há muitas empresas que oferecem emprego, mas também há muitas oportunidades de abrir uma ‘start-up’ ou então outro tipo de negócios”, disse, acrescentando que o Governo de Shenzhen disponibiliza, também, de serviços de financiamento para os jovens, e de consultoria, sobre os procedimentos jurídicos ou de licenciamento das suas empresas.