Graffiti no Anim’Arte Nam Van, com assinatura de artistas de Macau e Uruguai

Nicolás Sanchez Alfalfa, do Uruguai, e o artista de rua local PIBG são os autores de um novo mural dedicado ao tema “Aventura Marítima”, pintado na área de exposição de graffiti no Anim’Arte Nam Van. O Instituto Cultural (IC) indica que tem convidado artistas locais para mostrarem o seu talento na área de exposição de graffiti do Anim’Arte Nam Van desde 2016. Nicolás Sanchez Alfalfa, nascido na Venezuela em 1983, residiu em vários países, incluindo na Colômbia, Argentina, Bolívia, Polónia, Estados Unidos, Alemanha, Espanha e Áustria, tendo as suas experiências de vida deixado marcas no seu trabalho em graffiti. “Nicolás é conhecido por criar murais de graffiti em grande escala, traçando linhas negras de diferentes espessuras para produzir um efeito visual tridimensional muito cativante. As suas obras reflectem a sua interpretação pessoal da natureza inerente do ser humano, aludindo a mitos sobrenaturais com um toque dinâmico”, indica uma nota do IC.

PIBG é artista de rua desde finais dos anos 1990, tendo exibido os seus trabalhos em mais de dez exposições colectivas em vários países e regiões desde 2000, incluindo no interior da China, Austrália, Tailândia, Reino Unido, França, Hong Kong e Taiwan. Em 2004, fundou o primeiro grupo de graffiti de Macau, o GANTZ5, o qual é também um dos grupos mais influentes no panorama do graffiti contemporâneo da China, segundo a nota do IC. “Pat Is Bombing Graffiti” (PIBG) é a assinatura subliminar por detrás do acrónimo usado pelo artista como sua marca de rua. Inspirando-se na singularidade de Macau como centro de intercâmbio cultural sino-ocidental, esta mostra apresenta a história marítima da China e do Ocidente através da linguagem do graffiti, integrando o contexto cultural e as experiências pessoais dos artistas. Através desta colaboração, “o IC pretende recorrer à arte do graffiti como meio de comunicação, a fim de propor uma exploração do mistério que constitui a conciliação das culturas chinesa e ocidental na cidade”, indica o mesmo comunicado. C.A.