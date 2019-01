Governo quer legislar autonomamente litígios com contratos administrativos

A resolução de litígios relacionados com contratos administrativos poderá ser incluída na Lei da Arbitragem, actualmente em discussão em sede de comissão. Contudo, esta não é a primeira opção do Governo, cuja intenção legislativa é a de criar um regime autónomo especificamente para resolver estes casos.

Catarina Vila Nova

O Governo encontra-se a criar um novo regime para resolver especificamente litígios relacionados com contratos administrativos. A informação foi ontem revelada por Ho Ion Sang, presidente da 1ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL), após a reunião com membros do Executivo para discutir na especialidade a Lei da Arbitragem. Aos deputados, a secretária para a Administração e Justiça explicou que a intenção da sua tutela é criar um regime autónomo para resolver questões relacionadas com contratos administrativos, existindo a possibilidade de este ser incluído na proposta de lei da arbitragem.

“O Governo referiu que quer criar um novo regime para resolver litígios [relacionados com] contratos administrativos. O Governo referiu que está a trabalhar nesta via e, se não conseguir acabar [a tempo], vai introduzir esta matéria na proposta de lei”, revelou ontem Ho Ion Sang. O deputado não soube explicar esta intenção legislativa que, segundo referiu, é contrária aos padrões internacionais da arbitragem, defendendo a sua introdução na proposta de lei em análise. “Nós somos da opinião que, na Lei da Arbitragem, para além da resolução de litígios civis e comerciais, devem ser incluídos os contratos administrativos. Em termos internacionais, os contratos administrativos também são incluídos na arbitragem”, disse o presidente da comissão.

As decisões arbitrais, explicou Ho Ion Sang, são vinculativas e não recorríveis. No entanto, se uma das partes não se conformar com a decisão final, poderá pedir a sua anulação junto de um tribunal judicial, mas apenas num determinado conjunto de situações e mediante a apresentação de provas. São elas, por exemplo, quando uma das partes não foi devidamente informada da escolha do árbitro, quando a decisão arbitral é contrária à ordem pública ou quando esta diz respeito a um litígio que não estava abrangido pela convenção da arbitragem. “A decisão arbitral é vinculativa, mas se uma das partes não concordar apenas pode pedir uma anulação da decisão arbitral. A nossa proposta elencou os casos em que o tribunal pode anular uma decisão arbitral”, disse o deputado, acrescentando que o período de pedido de anulação expira ao fim de três meses.

Por outro lado, os tribunais judiciais poderão também reconhecer e aplicar em Macau decisões arbitrais tomadas fora da RAEM. Isto porque, assinalou Ho Ion Sang, muitas delas são proferidas em Hong Kong. Contudo, um tribunal poderá decidir não reconhecer uma decisão proferida fora da RAEM. Nestes casos, os critérios a aplicar são os mesmos utilizados para anular uma decisão arbitral. Ho Ion Sang adiantou também que, após a entrada em vigor da Lei da Arbitragem, os centros de arbitragem terão seis meses para alterar os seus regulamentos de forma a que se adequem ao novo diploma. Por definir ainda está o futuro funcionamento dos cinco centros de arbitragem que actualmente operam em Macau.